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28 сентября 2016 г.

Полпред губернатора Александр Коробейников в Пятигорске провел совещание по развитию кооперации

Представитель губернатора в муниципальном образовании А. Коробейников в Пятигорске на базе потребительского кооператива «Агроревсоюз» провел совещание, посвященное развитию кооперации, увеличению переработки сельхозпродукции и поставок в санатории Кавминвод. Принято решение о проведении круглого стола с участием представителей производителей, переработчиков и предприятий торговли для выработки конкретных предложений правительству края. Полпред совместно с представителями филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Ставропольэнерго» рассмотрел вопросы обеспечения электроэнергией садоводческих и дачных товариществ в осенне-зимний период, принятия дополнительных мер по ликвидации задолженности и оказания практической помощи в стабильном энергообеспечении. Представители «Ставропольэнерго» внесли предложение о создании специального центра консультационных и информационных услуг населению.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20160928/polpred_gubernatora_aleksandr_korobeynikov_v_pyatigorske_provel__96873.html
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