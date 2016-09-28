Полпред губернатора Александр Коробейников в Пятигорске провел совещание по развитию кооперации

Представитель губернатора в муниципальном образовании А. Коробейников в Пятигорске на базе потребительского кооператива «Агроревсоюз» провел совещание, посвященное развитию кооперации, увеличению переработки сельхозпродукции и поставок в санатории Кавминвод. Принято решение о проведении круглого стола с участием представителей производителей, переработчиков и предприятий торговли для выработки конкретных предложений правительству края. Полпред совместно с представителями филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Ставропольэнерго» рассмотрел вопросы обеспечения электроэнергией садоводческих и дачных товариществ в осенне-зимний период, принятия дополнительных мер по ликвидации задолженности и оказания практической помощи в стабильном энергообеспечении. Представители «Ставропольэнерго» внесли предложение о создании специального центра консультационных и информационных услуг населению.

http://www.stapravda.ru/20160928/polpred_gubernatora_aleksandr_korobeynikov_v_pyatigorske_provel__96873.html