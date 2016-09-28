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28 сентября 2016 г.
Пел победитель «Голоса» / «Ставропольская правда» от 28 сентября 2016 г.

Победитель проекта «Голос» иеромонах Фотий пел для ставропольцев

По приглашению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта цикл бесплатных концертов дал в Ессентуках, Пятигорске, Черкесске и Нальчике победитель четвертого сезона проекта Первого канала «Голос» иеромонах Фотий (Мочалов).

Концерты состоялись в рамках традиционной выставки-ярмарки «Благословенный Кавказ» и просветительского проекта Издательского совета РПЦ «Радость Слова». Всюду необычный гость собирал переполненные залы поклонников его творчества. Отец Фотий исполнял как песни, запомнившиеся зрителям телепроекта, так и другие произведения. С не меньшим интересом слушали зрители и рассказ ведущего концертов, помощника председателя Издательского совета РПЦ иеромонаха Макария (Комогорова) об участии отца Фотия в шоу «Голос», о Свято-Пафнутьевом Боровском монастыре, о его новых просветительских проектах.

Организаторы концертов выразили благодарность министерствам культуры Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии за предоставление площадок для концертов.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20160928/pobeditel_proekta_golos_ieromonakh_fotiy_pel_dlya_stavropoltsev_96860.html
Фотография к статье Победитель проекта «Голос» иеромонах Фотий пел для ставропольцев
Победитель четвертого сезона проекта Первого канала «Голос» иеромонах Фотий (Мочалов).
Победитель четвертого сезона проекта Первого канала «Голос» иеромонах Фотий (Мочалов).
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