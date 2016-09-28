О трудоустройстве населения и помощи пожилым людям говорили в Ставрополе

В Ставрополе прошло заседание коллегии министерства труда и социальной защиты населения СК, где обсудили ход реализации программы занятости населения и Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения.

Руководитель ведомства И. Ульянченко отметил: в этом году удалось совершить значительный прорыв по наполнению банка вакансий – сегодня в нем 113 тысяч предложений, что в 1,4 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Уровень трудоустройства тоже неплохой – он превысил 63 процента. Также по сравнению с прошлым годом увеличилась численность руководителей и специалистов, которые прошли обучение по охране труда. Как результат – произошло снижение общего уровня производственного травматизма.

Отдельно министр коснулся проблем людей с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день уровень доступности приоритетных объектов в социальной сфере, здравоохранении, образовании, культуре, спорте составляет 56 процентов. Серьезный перелом произошел в вопросе трудоустройства инвалидов – 45 из них привлечены к труду.

Далее на коллегии речь шла реализации краевой программы «Развитие сферы труда и занятости населения». Как прозвучало, по оценкам федерального министерства, в нашем регионе отмечается положительная динамика по всем основным показателям программы. Например, общий процент трудоустройства за год вырос с 48 до 63. Вдвое увеличилась доля работодателей, сотрудничающих с центрами занятости. Успешно реализуется региональная программа по переселению в Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом, что способствует развитию кадрового потенциала и притоку внешних трудовых ресурсов.

Говорили и о реализации положений Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения, доля которых в России за последнее время увеличилась. Цель министерства улучшить качество их жизни и повысить жизнеспособность через социальную, экономическую, медицинскую деятельность. Кстати, по данным Ставропольстата, к 2030 году доля пожилых людей в крае может возрасти до 26%. Как прозвучало, в регионе сформирована гибкая система социального обслуживания населения, отмечается рост числа получателей услуг, полностью удовлетворена потребность в надомном обслуживании, снижается очередь на получение услуг в условиях стационаров, наблюдается положительная динамика мобильного обслуживания. В практику работы учреждений внедряются современные технологии, методы и формы работы, развивается система медицинской, в том числе гериатрической помощи, ведется работа по пропаганде здорового образа жизни. Укрепляется материально-техническая база учреждений, используется потенциал некоммерческих организаций края в оказании социальных услуг. Отмечается увеличение средней продолжительности жизни людей, проживающих в стационарных учреждениях.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20160928/o_trudoustroystve_naseleniya_i_pomoschi_pozhilym_lyudyam_govoril_96851.html