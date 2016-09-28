Минимущества Ставрополья предоставило доступ к информации о ходе рассмотрения обращений

На официальном портале министерства имущественных отношений Ставропольского края (www.mio26.ru) появился новый раздел, где любой желающий может ознакомиться с информацией о рассмотрении обращений граждан.

Теперь на сайте минимущества в разделе «Прием граждан» в подразделе «Информация о рассмотрении обращений граждан» ежемесячно будет размещаться специальная форма, в которой каждый гражданин, обратившийся в министерство с тем или иным вопросом, может увидеть исчерпывающую информацию о текущем статусе своего запроса.

– Мы считаем, что такая форма отчета по работе с обращениями в первую очередь поможет гражданам сократить время и облегчить получение сведений о рассмотрении своего запроса. В то же время это позволяет обеспечить максимальную открытость и прозрачность нашей деятельности, а также усилить контроль со стороны общественности, – прокомментировал министр имущественных отношений Алексей Газаров.

Л. НИКОЛАЕВА , при содействии пресс-службы министерства имущественных отношений СК

http://www.stapravda.ru/20160928/minimuschestva_stavropolya_predostavilo_dostup_k_informatsii_o_k_96867.html