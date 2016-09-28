Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
28 сентября 2016 г.

Минимущества Ставрополья предоставило доступ к информации о ходе рассмотрения обращений

На официальном портале министерства имущественных отношений Ставропольского края (www.mio26.ru) появился новый раздел, где любой желающий может ознакомиться с информацией о рассмотрении обращений граждан.

Теперь на сайте минимущества в разделе «Прием граждан» в подразделе «Информация о рассмотрении обращений граждан» ежемесячно будет размещаться специальная форма, в которой каждый гражданин, обратившийся в министерство с тем или иным вопросом, может увидеть исчерпывающую информацию о текущем статусе своего запроса.

– Мы считаем, что такая форма отчета по работе с обращениями в первую очередь поможет гражданам сократить время и облегчить получение сведений о рассмотрении своего запроса. В то же время это позволяет обеспечить максимальную открытость и прозрачность нашей деятельности, а также усилить контроль со стороны общественности, – прокомментировал министр имущественных отношений Алексей Газаров.

Л. НИКОЛАЕВА , при содействии пресс-службы министерства имущественных отношений СК
http://www.stapravda.ru/20160928/minimuschestva_stavropolya_predostavilo_dostup_k_informatsii_o_k_96867.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Вы ездили в отпуск этим летом?
Экономика
Минимущества Ставрополья предоставило доступ к информации о ходе рассмотрения обращений
Инвестиционные проекты АПК Ставрополья получат налоговые и земельные преференции
Полпред губернатора Александр Коробейников в Пятигорске провел совещание по развитию кооперации
Компания «Мультикарта» и ВТБ24 стали партнерами сервиса Samsung Pay в России
Антимонопольная служба проверяет конкурентную среду на рынке минеральной воды на Ставрополье
Ставропольский край
В правительстве Ставропольского края чествовали машиностроителей
Творческая осень продолжается на Ставрополье – культурные акции на любой вкус!
Победитель проекта «Голос» иеромонах Фотий пел для ставропольцев
Лучший социальный проект выбрали в Ставропольском крае
Итоги иранского визита подвели на Ставрополье

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!