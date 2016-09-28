Матвею Бахмацкому необходимо пройти курс реабилитации, чтобы он заговорил. Нужна ваша помощь!
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
28 сентября 2016 г.
Лучший социальный проект / «Ставропольская правда» от 28 сентября 2016 г.

Лучший социальный проект выбрали в Ставропольском крае

Церемония награждения победителей регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект», организованного Центром инноваций социальной сферы Ставропольского края в структуре НО «Краевой фонд поддержки предпринимательства», состоялась в правительстве края.

Этот новый вид предпринимательства активно поддерживается краевыми властями, для чего и был открыт ЦИСС, являющийся диалоговой площадкой, позволяющей консолидировать социальных предпринимателей по интересам, формировать определенную бизнес-культуру и выводить на рынок предприятия, способные решать региональные социальные проблемы. Как пояснили организаторы мероприятия, целью конкурса является общественное признание и поддержка социальных предпринимателей, развитие и укрепление этого института на Ставрополье.

В рамках конкурса были представлены проекты в четырех номинациях за 2015 и 2016 гг., в каждой из которых было выбрано по два победителя. В номинации «Лучший социальный проект в сфере художественно-ремесленной, культурно-просветительской, образовательной деятельности» победа присуждена ООО «Провита» и коррекционно-педагогическому центру «Моцарт». Обе компании из Ставрополя, активно помогают в обучении и социальной адаптации детей-инвалидов. В номинации «Лучший социальный проект в сфере здравоохранения, спорта, социальной адаптации, реабилитации и улучшения качества жизни социально незащищенных лиц и их семей» лидерами признаны ООО «Академия маникюра НикаМакс профешенейлс» из Пятигорска и ООО «Лечебный массаж» из Ставрополя. В этих компаниях обучаются и работают люди с ограниченными возможностями. В номинации «Лучший проект в сфере экологии, туризма и АПК» лучшими признаны ИП А. Можаров и его творческая столярная мастерская из Георгиевска – за сохранение традиционного народного промысла и изделия, пользующиеся большим спросом у туристов, а также Е. Авлукова и ее турфирма «Альтаир-тур» из Невинномысска – за организацию экскурсий и путешествий для детей-инвалидов. В номинации «Лучший стартап- проект в сфере социального предпринимательства» победили ООО «Динамчики» и ИП К. Пономарева с его клубом робототехники «РОБОТРЕК». Оба из Ставрополя.

Церемонию награждения предваряла мини-выставка продукции и услуг социальных предпринимателей. А в заключение мероприятия прошел концерт, в котором приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья.

Наталья ТАРНОВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20160928/luchshiy_sotsialnyy_proekt_vybrali_v_stavropolskom_krae_96861.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Вы ездили в отпуск этим летом?
Общество
Лучший социальный проект выбрали в Ставропольском крае
День бесплатной юридической помощи пройдет в Ставропольском крае 30 сентября
О трудоустройстве населения и помощи пожилым людям говорили в Ставрополе
Обеспечение инвалидов средствами реабилитации обсудили на Ставрополье
Личный центр управления госуслугами – все самое важное на одном экране
Правительство Ставропольского края (ПСК)
Творческая осень продолжается на Ставрополье – культурные акции на любой вкус!
Выездной прием провел министр сельского хозяйства в Александровском
Антикоррупционное соглашение подпишут в Ставропольском крае
Министр культуры края Татьяна Лихачева: Ставрополье ждёт творческая осень
Фестиваль «Музыкальная осень Ставрополья» откроется 1 октября
Ставропольский край
Победитель проекта «Голос» иеромонах Фотий пел для ставропольцев
Итоги иранского визита подвели на Ставрополье
День борьбы с бешенством отметят на Ставрополье
Ставропольский край готовится к сезону гриппа
Территории социальных учреждений Ставропольского края радуют глаз

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!