Лучший социальный проект выбрали в Ставропольском крае

Лучший социальный проект / «Ставропольская правда» от 28 сентября 2016 г.

Церемония награждения победителей регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект», организованного Центром инноваций социальной сферы Ставропольского края в структуре НО «Краевой фонд поддержки предпринимательства», состоялась в правительстве края.

Этот новый вид предпринимательства активно поддерживается краевыми властями, для чего и был открыт ЦИСС, являющийся диалоговой площадкой, позволяющей консолидировать социальных предпринимателей по интересам, формировать определенную бизнес-культуру и выводить на рынок предприятия, способные решать региональные социальные проблемы. Как пояснили организаторы мероприятия, целью конкурса является общественное признание и поддержка социальных предпринимателей, развитие и укрепление этого института на Ставрополье.

В рамках конкурса были представлены проекты в четырех номинациях за 2015 и 2016 гг., в каждой из которых было выбрано по два победителя. В номинации «Лучший социальный проект в сфере художественно-ремесленной, культурно-просветительской, образовательной деятельности» победа присуждена ООО «Провита» и коррекционно-педагогическому центру «Моцарт». Обе компании из Ставрополя, активно помогают в обучении и социальной адаптации детей-инвалидов. В номинации «Лучший социальный проект в сфере здравоохранения, спорта, социальной адаптации, реабилитации и улучшения качества жизни социально незащищенных лиц и их семей» лидерами признаны ООО «Академия маникюра НикаМакс профешенейлс» из Пятигорска и ООО «Лечебный массаж» из Ставрополя. В этих компаниях обучаются и работают люди с ограниченными возможностями. В номинации «Лучший проект в сфере экологии, туризма и АПК» лучшими признаны ИП А. Можаров и его творческая столярная мастерская из Георгиевска – за сохранение традиционного народного промысла и изделия, пользующиеся большим спросом у туристов, а также Е. Авлукова и ее турфирма «Альтаир-тур» из Невинномысска – за организацию экскурсий и путешествий для детей-инвалидов. В номинации «Лучший стартап- проект в сфере социального предпринимательства» победили ООО «Динамчики» и ИП К. Пономарева с его клубом робототехники «РОБОТРЕК». Оба из Ставрополя.

Церемонию награждения предваряла мини-выставка продукции и услуг социальных предпринимателей. А в заключение мероприятия прошел концерт, в котором приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья.

http://www.stapravda.ru/20160928/luchshiy_sotsialnyy_proekt_vybrali_v_stavropolskom_krae_96861.html