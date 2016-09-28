Личный центр управления госуслугами / «Ставропольская правда» от 28 сентября 2016 г.

Личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг предоставляет возможность иметь собственный центр управления госуслугами. Подробнее об этом рассказал «СП» заместитель начальника инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району города Ставрополя С. Матушкин:

– Личный кабинет ЕПГУ создан для того, чтобы собрать для пользователя все самое важное на одном экране. Он позволяет получать в электронном виде большинство популярных и востребованных государственных услуг, например, проверить штрафы ГИБДД, узнать и оплатить налоговую или судебную задолженность, оформить загранпаспорт, записать ребенка в детский сад и многое другое.

Удобным преимуществом является отсутствие необходимости неоднократно вводить личные данные при обращении за новыми услугами. Личный кабинет ЕПГУ знает ваши данные, помнит ваши платежи и следит за обращениями в ведомства. Если что-то требует вашего внимания, это появится в Личном кабинете.

С помощью портала госуслуг можно без посещения налоговой инспекции получить доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» ФНС России. Если у вас есть учетная запись на портале госуслуг, полученная после подтверждения личности в центре обслуживания, просто введите на сайте налоговой службы те же логин и пароль, что используете на портале госуслуг.

Чтобы получить доступ одновременно к госуслугам и Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц, зарегистрируйтесь на портале www.gosuslugi.ru и подтвердите личность в центре обслуживания.

Л. НИКОЛАЕВА

http://www.stapravda.ru/20160928/lichnyy_tsentr_upravleniya_gosuslugami__vse_samoe_vazhnoe_na_odn_96847.html