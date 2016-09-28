Краевой лагерь студактива «Лидеры Ставрополья. XXI век» проходит в Кисловодске

В городе-курорте Кисловодске, – на базе детского оздоровительного лагеря «Сосновый бор», – проходит XIII Ставропольский краевой лагерь студенческого актива «Лидеры Ставрополья. XXI век».

Предыдущий краевой лагерь студенческого актива был в 2013-м году. И вот после двухлетнего перерыва министерство образования и молодежной политики Ставропольского края решило возродить популярный студенческий форум. Инициативу минобра деятельно поддержали Территориальный союз «Федерация профсоюзов Ставропольского края», Ставропольская краевая общественная организация «Российский Союз Молодежи», Региональное отделение Общероссийского общественного движения «Ассоциация студентов и студенческих объединений России» в Ставропольском крае.

Как рассказала ведущий специалист отдела молодежной политики краевого минобра и, по совместительству, директор лагеря Анна Шимко, организаторы несколько изменили принципы формирования состава «Лидеров Ставрополья». Если прежде собирали почти исключительно студентов высших учебных заведений, то в этом году привлекли и актив средних профессиональных учебных заведений (СУЗов):

– Многие крупные ВУЗы сами проводят подобные школы актива. А СУЗы из этого движения несколько выпадали. В этом году мы решили собрать всех вместе и объединить их в команды, где будут ребята постарше и помоложе. Также в каждую команду старались включать студентов из различных городов и районов. Чтобы все перемешались, познакомились и подружились. Что касается персонального состава, то тут мы дали максимум воли городам и районов: «Присылайте тех, с кем вы в дальнейшем хотели бы работать». Единственно рекомендовали отбирать студентов первого-второго курсов. Чтобы по возвращении из лагеря ребята могли еще несколько лет использовать полученные знания во благо своего учебного заведения.

Программа трехдневного лагеря максимально насыщена образовательными мероприятиями, командными тренингами, которые ведут три профессиональных тренера «Российского Союза молодежи». Но организаторы намерены не только дать знания и навыки эффективного менеджмента в группе, а и вдохновить ребят. С этой целью на последний день работы лагеря запланировано большое ток-шоу, во время которого студенты смогут пообщаться с молодыми людьми, – вчерашними студентами, – которые уже добились серьезных успехов в различных видах деятельности. Так, на встречу пригласили руководителя Ставропольской краевой лиги КВН Александра Шахназаряна, обладателя гранта форума «Машук», руководителя организации, успешно развивающей на Ставрополье паркур и воркаут, Валентина Роботенко, недавно избранного депутатом городской Думы Ставрополя Георгия Головина и других.

Выступая на открытии лагеря, директор краевого Центра молодежных проектов Борис Дроботов так прямо и сказал:

– Смело идите по жизни и не бойтесь достигать самого высокого.

Ему вторил первый секретарь Ставропольской краевой общественной организации «Российский Союз Молодежи» Илья Юрчишин:

– Ребята, больше половины тех, кого вы сегодня пригласили в качестве почетных гостей, в свое время прошли школу подобных лагерей студенческого актива.

А заместитель председателя Федерации профсоюзов Ставропольского края Анна Илющенко даже обрисовала конкретные перспективы:

– Я очень надеюсь, что самые активные участники этого студенческого лагеря станут стипендиатами Федерации профсоюзов Ставропольского края. А в последующем войдут в состав нашего молодежного Совета.

По замыслу организаторов, еще одна важнейшая задача лагеря студенческого актива – «чтобы все вернулись друзьями».

– Я здесь, – в «Сосновом бору», – была в 2009-м году, – вспоминает Анна Шимко. – Все участники того лагеря студенческого актива давно окончили институты, получили профессию, разъехались. Однако мы до сих пор общаемся, дружим.

http://www.stapravda.ru/20160928/kraevoy_lager_studaktiva_lidery_stavropolya_xxi_vek_prokhodit_v__96865.html