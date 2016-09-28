Компания «Мультикарта» и ВТБ24 стали партнерами сервиса Samsung Pay в России

29 сентября 2016 года состоится запуск платежного сервиса Samsung Pay в России. Процессинговая компания «МультиКарта» (входит в группу ВТБ) и банк ВТБ24 стали партнерами проекта, обеспечив ему технологическую поддержку.

Сервис Samsung Pay позволяет оплачивать покупки с помощью своих смартфонов, т.е. без физического присутствия банковской карты. Его главное преимущество – оплата покупок доступна в любых торгово-сервисных предприятиях (ТСП), принимающих карты, независимо от наличия бесконтактного считывателя. Для проведения операции достаточно приложить телефон к терминалу при включенном процессе оплаты.

Кирилл Свириденко, генеральный директор компании «МультиКарта», прокомментировал: «Мобильный телефон давно перестал быть просто средством связи, гаджеты сегодня выполняют функцию платежных устройств, позволяя оплачивать различные товары и услуги. «Платежи с помощью мобильных телефонов пользуются большой популярностью во всем мире. Уверен, что и российские владельцы смартфонов по достоинству оценят новую возможность», – прокомментировал он.

Член правления, директор департамента розничного бизнеса ВТБ24 Вениамин Полянцев отметил: «Банк уделяет большое внимание запуску и совершенствованию новых сервисов, основанных на последних технологических разработках. Мы рады быть в числе лидеров банковской отрасли, совместно с Samsung предоставив пользователям инновационный способ совершения платежа. Уверен, что популярность нового сервиса у клиентов ВТБ24 будет расти, и в 2017 году оборот по Samsung Pay превысит 1 млрд рублей».

Данный сервис обеспечивает высокий уровень безопасности: телефон не хранит данные карт – номера карты заменяются так называемым токеном, который может быть использован только вместе с данным гаджетом. Каждая операция обязательно подтверждается в телефоне отпечатком пальцев или пин-кодом, а также дополнительно шифруется с помощью разовых ключей.

http://www.stapravda.ru/20160928/kompaniya_multikarta_i_vtb24_stali_partnerami_servisa_samsung_pa_96872.html