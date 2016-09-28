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28 сентября 2016 г.

Инвестиционные проекты АПК Ставрополья получат налоговые и земельные преференции

Правительство края выделит земельные участки без торгов компании «Моя мечта» для реализации актуального инвестиционного проекта. Об этом шла речь на заседании координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на Ставрополье под председательством главы экономического блока региона Андрея Мурги.

Проект предусматривает реконструкцию системы орошения участка и строительство овощехранилища мощностью 2500 тонн с пунктом приемки и первичной обработки корнеплодов. Общая стоимость проекта составляет более 335 млн рублей. ООО «Моя мечта» – крупнейшее на Ставрополье предприятие по выращиванию зерновых культур, а также столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина, а также пряностей. В результате реализации проекта будет построена закрытая оросительная система протяженностью около 25 км, а также осуществлен монтаж четырех насосных станций. Введение в эксплуатацию объекта даст дополнительно 40 рабочих мест и поможет повысить урожайность, а также наполнить потребительский рынок более дешевыми продуктами овощеводства. Продуктовая линейка компании «Моя мечта» была представлена краем на выставке «Импортозамещение», также производитель станет одним из ключевых экспонентов на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2016», которая пройдет в Москве с 5 по 8 октября.

На заседании координационного совета было принято также решение предоставить налоговые преференции компании «Овощи Ставрополья» в рамках инвестиционного соглашения между сельхозтоваропроизводителем и правительством Ставрополья. Это станет возможным после подписания документа губернатором Владимиром Владимировым. Компания намерена реализовать инвестиционный проект строительства третьей очереди тепличного комплекса по круглогодичному производству овощных культур общей площадью более 20 га в станице Марьинской Кировского района. После того как соглашение будет подписано сторонами и вступит в силу, компания будет освобождена от налога на имущество. Общая стоимость инвестиционного проекта превышает 6 млрд рублей.

– Это значимые инвестиционные проекты не только для Ставрополья, но и в целом для страны. Мы презентовали их на международном форуме «АгроЮг» и спустя несколько дней рассматриваем возможность о предоставлении им преференций от правительства края. Реализация этих проектов даст серьезный импульс развитию российского агропрома, а Ставрополье приобретет статус региона, который кормит страну качественной, экологически чистой продукцией, – подчеркнул зампред правительства региона Андрей Мурга.

Л. НИКОЛАЕВА , по информации пресс-службы министерства экономического развития СК
http://www.stapravda.ru/20160928/investitsionnye_proekty_apk_stavropolya_poluchat_nalogovye_i_zem_96874.html
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