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28 сентября 2016 г.
«ЕвроХим» развивает научную базу / «Ставропольская правда» от 28 сентября 2016 г.

«ЕвроХим» откроет на Ставрополье агрохимический исследовательский центр

Второй раз на Ставрополье, на этот раз в Михайловске, прошел международный инвестиционный форум «АгроЮг». Сюда приехали руководители республик СКФО, представители органов власти Юга России, агропромышленного сектора, научные эксперты, инвесторы, а также производители сельхозтехники, минеральных удобрений.

Максим Серегин, региональный директор МХК «ЕвроХим» по продажам в РФ и СНГ, рассказал журналистам о планах компании.

Открыл мероприятие губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, с удовлетворением отметивший, что наконец государство пришло к мысли, что аграрная отрасль является стратегической и поэтому поддержка ее по всем направлениям является задачей огромного значения. Глава региона особо подчеркнул эффективную работу участника и генерального партнера форума – компании «ЕвроХим».

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» предложила участникам форума очередное ноу-хау. Как пояснил региональный директор МХК «ЕвроХим» по продажам в РФ и СНГ Максим Серегин, главной задачей на форуме для компании является подписание соглашения с подразделением агрохолдинга «Агрико» «Золотая нива» о создании Инновационного агрохимического исследовательского центра. «Все эти годы мы проводили около 200 – 300 целевых опытов по испытанию наших новых продуктов и технологий на базе различных научных учреждений, – отметил он. – Но вот настал момент, когда необходимо это делать по-настоящему системно в рамках собственного исследовательского центра, оснащенного всем необходимым лабораторным комплексом. И это не только аппаратура, но прежде всего специалисты по питанию и защите растений. Центр будет создан в Изобильненском районе. Ставрополье выбрано не случайно. Мы считаем его домашним регионом, потому что здесь находится наше крупнейшее предприятие по производству удобрений «Невинномысский Азот», являющееся к тому же и крупнейшим налогоплательщиком, и надежным социальным партнером правительства края. Заключено, как известно, соглашение о долгосрочном социально-экономическом сотрудничестве между правительством Ставропольского края и МХК «ЕвроХим». Базовая площадка инвестпроектов – АО «Невинномысский Азот». Другой важный аргумент в пользу такого выбора: Ставрополье – лидер в производстве сельхозкультур, в очередной раз, кстати, доказавший это в нынешнюю страду рекордным урожаем зерна. Поэтому сегодня логично подумать об усилении научной исследовательской базы».

По словам М. Серегина, создание в крае собственной научной базы на Ставрополье поможет продвижению импортозамещения, в том числе при выращивании сельхозкультур в закрытом грунте, также при производстве овощей, винограда, фруктов. Пока что практически на сто процентов эти сельскохозяйственные отрасли зависят от импорта. Пришло время ситуацию менять. Улучшение действующих технологий, чем и займется Центр, это прежде всего борьба с потерями питательных веществ, которые вносятся в почву. В России примерно 100 млрд рублей тратится на приобретение удобрений и примерно половина этой полезной для почвы массы теряется при трансформации удобрения в питательные вещества, которые потребляет растение. Причины – вымывание, испарение и другие факторы. Добиться стопроцентной рентабельности в этом направлении невозможно, но значительно снизить потери реально. Причем речь идет не только о зерне, но и о других культурах. Существует система питания растений с применением ингибиторов, которые способны усиливать усвояемость полезных компонентов растениями. Другой стратегический вопрос – возрождение химической мелиорации. Чтобы снизить закисление почвы, в советские времена совершенно обоснованно использовались тонны известняка, фосфогипса и т. д. Если говорить проще и понятнее, то речь идет о возникновении так называемых солончаков, которые образуются в результате активного применения поливных систем, от которых надо избавляться, чтобы не сокращались площади, пригодные для сельского хозяйства.

Кстати, уже сегодня применение разработанных специалистами компании современных продуктов, содержащих ингибиторы, позволяет увеличить эффективность использования удобрений на 20 процентов с сопутствующим ростом урожайности на 5 – 10 процентов. Исследовательский центр, который планируется открыть в течение года, займется дальнейшим улучшением земледельческих технологий вплотную. И наверняка нас ждут новые открытия, которые позволят нашей стране стать мировым лидером не только в растениеводстве.

Линейка выпускаемых холдингом удобрений расширяется ежегодно. В частности, большое будущее за водорастворимыми удобрениями. Это лучший вариант для засушливых районов Ставрополья и не только.

Сотрудничество с крупнейшим производителем удобрений в России высоко оценивают практики, сельхозпроизводители. МХК «ЕвроХим» – надежный и ответственный партнер в аграрном бизнесе, поставляющий сельхозпроизводителям широкий ассортимент продукции по доступным ценам. Инновационный исследовательский центр, соглашение о создании которого было подписано в рамках форума «АгроЮг», усилит синергетический эффект взаимодействия науки, производителей удобрений и аграрного бизнеса.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20160928/evrokhim_otkroet_na_stavropole_agrokhimicheskiy_issledovatelskiy_96846.html
Фотография к статье «ЕвроХим» откроет на Ставрополье агрохимический исследовательский центр
Максим Серегин, региональный директор МХК «ЕвроХим» по продажам в РФ и СНГ, рассказал журналистам о планах компании.
Максим Серегин, региональный директор МХК «ЕвроХим» по продажам в РФ и СНГ, рассказал журналистам о планах компании.
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