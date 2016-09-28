День бесплатной юридической помощи пройдет в Ставропольском крае 30 сентября

30 сентября в Ставропольском крае пройдет единый день бесплатной юридической помощи. Специалисты министерства труда и социальной защиты населения ответят на вопросы, касающиеся назначения и выплат детских пособий, предоставления адресной социальной помощи, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Получить консультацию можно в центрах социального обслуживания по месту жительства, центрах занятости, а также в органах труда и социальной защиты населения.

Справки по телефону в Ставрополе: (8652) 71-48-41. Бесплатная юридическая помощь также будет оказана в рамках социальной справочной, телефон: (8652) 71-48-41.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20160928/den_besplatnoy_yuridicheskoy_pomoschi_proydet_v_stavropolskom_kr_96852.html