Делегация Ставрополья примет участие в инвестиционном форуме «Сочи-2016»

Делегация Ставропольского края во главе с губернатором региона Владимиром Владимировым примет участие в Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016».

Это одно из крупнейших деловых событий, представляющих инвестиционный и экономический потенциал России. Здесь уже в пятнадцатый раз будет развёрнута площадка для диалога российского и иностранного бизнеса, руководства России, представителей регионов страны.

На площадке форума, который продлится с 29 сентября до 2 октября, участники обсудят возможности регионального развития, новые модели рынков, современные подходы к формированию жилой среды.

Между дискуссиями гостей форума ждут сотни деловых встреч. У ставропольской делегации также запланирован ряд переговоров и подписаний партнерских соглашений.

Ставрополье принимает участие в Форуме в десятый раз. На протяжении всего этого времени край представляет в Сочи свой потенциал, находит новых инвесторов и выстраивает линии межрегионального сотрудничества. Только за два последних года к числу регионов – социально-экономических партнеров края присоединились Республика Ингушетия, Республика Татарстан, Тульская и Ульяновская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чувашия.

Напомним, что на прошлом сочинском форуме было подписано семь соглашений.

В частности, заключено партнерское соглашение с компанией «РОТАС Групп». В этом году на Ставрополье был построен и начал работать принадлежащий компании завод по производству стройматериалов и готовых сборных строений.

После заключения соглашения на площадке сочинского форума в крае открыта сеть гипермаркетов «Лента». Компания во многом ориентирована на местных товаропроизводителей в регионе присутствия, поэтому вхождение ритейлера дало возможность ставропольским поставщикам расширить каналы сбыта своей продукции, попав на прилавки крупнейшей торговой сети России.

Соглашение о сотрудничестве с Республикой Татарстан стало основой для реализации межрегионального проекта – открытию первой очереди Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер», созданного в г. Ставрополе с участием компании «КАМАЗ». На территории парка предусмотрено строительство около 130 тысяч квадратных метров производственно-складских и офисных площадей. Здесь уже размещено 14 резидентов, создано около 400 рабочих мест из 3,5 тысячи запланированных.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20160928/delegatsiya_stavropolya_primet_uchastie_v_investitsionnom_forume_96882.html