Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
28 сентября 2016 г.

Чемпионат края по спортивному туризму на приз «Ставрополки» стартует в 41-й раз на Острой

С 13 по 16 октября в районе горы Острой, что в окрестностях города Лермонтова, пройдут состязания 41-го чемпионата края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях на приз газеты «Ставропольская правда».

Переходящий приз соревнований – Кубок газеты «Ставропольская правда» по спортивному туризму

Традиционно общее руководство подготовкой и проведением состязаний осуществляют краевое минспорта и федерация спортивного туризма Ставрополья при поддержке «Ставрополки». Непосредственное проведение соревнований возлагается на туристско-спортивный клуб «Стрижамент», главный судья — Геннадий Медведев.

На соревнования приглашены сборные городов и районов края, а также команды учебных заведений и спортивных клубов. В состав делегации входят 12 человек, которые разыграют награды чемпионата края в следующих дисциплинах: «дистанция-пешеходная-группа (длинная)», «дистанция-пешеходная-связка» и в личном зачете среди мужчин и женщин. Всего будет разыграно 14 комплектов наград в трех дисциплинах.

Лучший коллектив по итогам общекомандного зачета будет награжден переходящим кубком «Ставрополки».

Наградным партнером соревнований является известная компания «Red Fox», учредившая сертификаты с денежным вознаграждением для победителей и призеров чемпионата.

* * *

Программа состязаний, условия их проведения и требования к участникам подробно изложены в Положении о 41-м чемпионате Ставропольского края по спортивному туризму.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20160928/chempionat_kraya_po_sportivnomu_turizmu_na_priz_stavropolki_star_96869.html
Фотография к статье Чемпионат края по спортивному туризму на приз «Ставрополки» стартует в 41-й раз на Острой
Переходящий приз соревнований – Кубок газеты «Ставропольская правда» по спортивному туризму
Переходящий приз соревнований – Кубок газеты «Ставропольская правда» по спортивному туризму
Фото: Анастасия ТРЮХАН
Закрыть
Острогорка: соревнования по туризму на приз «Ставропольской правды» (ссылки по теме)
На горе Острой отметили 120-летие российского туризма и разыграли 40-й кубок «Ставрополки»
40-й кубок «Ставрополки» по спортивному туризму выиграли кадеты-ермоловцы
40-й юбилейный Кубок «Ставропольской правды» ждет туристов на Острогорке
Чемпионат Ставропольского края по спортивному туризму 25 лет проводится на горе Острой
Кубок «Ставрополки» снова у туристов из Пятигорска
39-й чемпионат края по спортивному туризму пройдет на горе Острая: на приз газеты «Ставропольская правда»
Туристы из Пятигорска завоевали кубок «Ставропольской правды» и звание чемпионов края на горе Острая
Острогорка – 2013: краевые соревнования по спортивному туризму стартуют 17 октября
Новые победы туристов на Острой: чемпионами края стали ставропольские спасатели
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Вы ездили в отпуск этим летом?
Спорт
Чемпионат края по спортивному туризму на приз «Ставрополки» стартует в 41-й раз на Острой
Впервые в Ставрополе провели соревнования по ездовому спорту с собаками
Сборная Ставрополья успешно выступила на Всероссийских юношеских играх боевых искусств
Ставропольцы собрали букет наград VII фестиваля культуры и спорта народов Кавказа
В Ставрополе вручили эко-медали участникам соревнования «Ставрополь трейл»
Лермонтов
Министр образования Ставропольского края встретился с жителями Лермонтова
Фестиваль семейного творчества «Большая семья» провели в Лермонтове
В Лермонтове садоводческое товарищество имени Мичурина начинает возвращаться к нормальной жизни
Губернатор Владимиров провел выездной прием граждан в городе Лермонтове
В городе Лермонтове выявлены нарушения законодательства о воинской службе

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!