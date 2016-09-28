Чемпионат края по спортивному туризму на приз «Ставрополки» стартует в 41-й раз на Острой
С 13 по 16 октября в районе горы Острой, что в окрестностях города Лермонтова, пройдут состязания 41-го чемпионата края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях на приз газеты «Ставропольская правда».
Традиционно общее руководство подготовкой и проведением состязаний осуществляют краевое минспорта и федерация спортивного туризма Ставрополья при поддержке «Ставрополки». Непосредственное проведение соревнований возлагается на туристско-спортивный клуб «Стрижамент», главный судья — Геннадий Медведев.
На соревнования приглашены сборные городов и районов края, а также команды учебных заведений и спортивных клубов. В состав делегации входят 12 человек, которые разыграют награды чемпионата края в следующих дисциплинах: «дистанция-пешеходная-группа (длинная)», «дистанция-пешеходная-связка» и в личном зачете среди мужчин и женщин. Всего будет разыграно 14 комплектов наград в трех дисциплинах.
Лучший коллектив по итогам общекомандного зачета будет награжден переходящим кубком «Ставрополки».
Наградным партнером соревнований является известная компания «Red Fox», учредившая сертификаты с денежным вознаграждением для победителей и призеров чемпионата.
* * *
Программа состязаний, условия их проведения и требования к участникам подробно изложены в Положении о 41-м чемпионате Ставропольского края по спортивному туризму.
Фото: Анастасия ТРЮХАН