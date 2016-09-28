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28 сентября 2016 г.

Будущие защитники Отечества показали свою удаль на молодежных казачьих играх

В поселке Иноземцево прошли XIX краевые молодежные казачьи игры. Будущие защитники Отечества состязались в умении владеть шашкой, верховой езды, знании истории и традиции казачества. Юноши и девушки продемонстрировали технику плавания и знания основ медицины, преодолевали полосу препятствий, проявляли выдержку и сноровку в лазертаге и биатлоне, демонстрировали свои таланты в конкурсе художественной самодеятельности. Как сообщил главный судья соревнований Владимир Беца, в этом году организаторы решили отказаться от военизированной эстафеты, зато вернули конкурс «Меткий стрелок».

Все команды, а их было более 20,  представляли городские, станичные, окружные и республиканские отделы Терского войскового казачьего общества. Впервые в числе участников были и казачата из Дагестана и поселка Затеречный.

Торжественное закрытие игр проходило на территории детского оздоровительного лагеря «Бештау». Обладателям призовых мест в командном и личном зачетах были вручены медали министерства физкультуры и спорта Ставропольского края. По решению судейской коллегии, первое место заняла команда из Железноводска, второе отдали Терско-Малкинскому казачьему обществу, третье – Георгиевскому.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160928/buduschie_zaschitniki_otechestva_pokazali_svoyu_udal_na_molodezh_96881.html
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