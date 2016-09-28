Антимонопольная служба проверяет конкурентную среду на рынке минеральной воды на Ставрополье

Краевое управление Федеральной антимонопольной службы приступило к исследованию конкурентной среды на рынке минеральной воды на Ставрополье. Как пояснили в ведомстве, в настоящее время изучается два сегмента: добыча и оптовая реализация минеральной воды, а также рынок оптовой продажи аналогичной бутилированной продукции. В ходе исследований ставропольские антимонопольщики особое внимание уделяют соблюдению на предприятиях, занимающихся как добычей и оптовой реализацией, так и промышленным розливом минеральных вод, норм антимонопольного законодательства и использования наименования места происхождения товара. Устанавливается так называемый субъектный состав данного рынка, определяются его продуктовые и географические границы, проводятся опросы оптовых покупателей минеральных вод, выявляются экономические и административные барьеры.

http://www.stapravda.ru/20160928/antimonopolnaya_sluzhba_proveryaet_konkurentnuyu_sredu_na_rynke__96866.html