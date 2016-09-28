Антикоррупционное соглашение подпишут в Ставропольском крае

Будет подписано антикоррупционное соглашение / «Ставропольская правда» от 28 сентября 2016 г.

Состоялось заседание комиссии при губернаторе Ставропольского края по координации работы по противодействию коррупции. В его работе приняли участие члены правительства региона, представители органов прокуратуры, краевых министерств и ведомств, органов местного самоуправления и общественности.

Одним из вопросов повестки стало состояние антикоррупционной экспертизы проектов региональных нормативно-правовых актов. Она осуществляется государственно-правовым управлением губернатора края совместно с органами прокуратуры и юстиции с привлечением независимых экспертов. Как сообщила временно исполняющая обязанности начальника управления Татьяна Чуйкова, с начала 2016 года экспертизу прошли 1382 краевых нормативно-правовых акта. Документы, в которых были выявлены недостатки, составляют около 1% от общего числа. Они отправлены разработчикам на доработку и приведение в соответствие с действующим законодательством. Также на заседании был представлен проект межведомственного соглашения о сотрудничестве между правительством Ставропольского края, краевой прокуратурой и Главным управлением МВД РФ по Ставрополью. Как было отмечено, соглашение предусматривает обмен информацией между сторонами, совместную разработку и реализацию дополнительных мер по предупреждению коррупционных правонарушений и повышение эффективности контроля в сфере противодействия коррупции.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20160928/antikorruptsionnoe_soglashenie_podpishut_v_stavropolskom_krae_96856.html