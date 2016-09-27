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27 сентября 2016 г.

Житель Ставрополья присвоил 350 тысяч рублей, взятых в кредит его знакомой

В Ставрополе полицейские задержали подозреваемого в совершении мошенничества. Установлено, что злоумышленник под предлогом оказания помощи в получении кредита завладел деньгами ставропольчанки. Однако взятых на себя обязательств мужчина не выполнил и распорядился полученными средствами по своему усмотрению. Сумма причиненного ущерба потерпевшей составила 350 тысяч рублей. Сейчас мужчина задержан и дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СК.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20160927/zhitel_stavropolya_prisvoil_350_tysyach_rubley_vzyatykh_v_kredit_96836.html
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