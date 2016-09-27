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27 сентября 2016 г.

Заместитель имама застрелен в Нефтекумском районе

Возбуждено уголовное дело по факту убийства заместителя имама поселка Кара-Тюбе Нефтекумского района. По данным следствия, тело потерпевшего с многочисленными огнестрельными ранениями было обнаружено возле его автомобиля на участке, прилегающем к автодороге Прасковея – Ачикулак, вечером 26 сентября, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. Следствием рассматривается несколько версий убийства, в том числе в связи с возможным конфликтом на дороге. Проведен осмотр места происшествия, изъяты объекты, имеющие значение для уголовного дела, а также проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20160927/zamestitel_imama_zastrelen_v_neftekumskom_rayone_96834.html
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