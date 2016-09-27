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27 сентября 2016 г.

В Ставрополе вручили эко-медали участникам соревнования «Ставрополь трейл»

«Ставрополь трейл – 2016»

Более 100 спортсменов из краевой столицы, Краснодара, Майкопа, Ростова-на-Дону и других городов ЮФО и СКФО стали участниками соревнований  «Ставрополь трейл – 2016» по бегу на дистанции 18 и 9 километров. Их путь пролегал по лесному массиву Татарского городища. Специально к соревнованиям была подготовлена трасса, где встречались спуски, подъемы и водные преграды. Вообщем, все, что нужно для трейловых забегов! По итогам лучшие были награждены медалями, грамотами и ценными подарками. Также все участники «Ставрополь трейл – 2016», успешно пробежавшие дистанцию, получили эко-медали, которые специально были изготовлены для этого события.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160927/v_stavropole_vruchili_ekomedali_uchastnikam_sorevnovaniya_stavro_96820.html
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