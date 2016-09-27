В Пятигорске задержана содержательница наркопритона
В Невинномысске полицейские задержали подозреваемую в организации наркопритона. Как было установлено, местная жительница систематически предоставляла свою квартиру для употребления наркотиков. В ходе обыска были обнаружены и изъяты вещественные доказательства и наркотики. По результатам экспертизы установлено, что изъятое относится к наркосодержащим веществам синтетического происхождения. В отношении ранее неоднократно судимой женщины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.