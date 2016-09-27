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27 сентября 2016 г.

Урок маркетинга дадут начинающим ставропольским предпринимателям

30 сентября в Ставрополе пройдет урок для молодых бизнесменов «Кто хочет стать предпринимателем?». Участникам расскажут о маркетинге: как привлечь аудиторию, сделать свой бизнес узнаваемым, повысить спрос на товары и услуги с помощью интернета и СМИ. В администрации Ставрополя пояснили, желающим пройти обучение, необходимо оставить предварительные заявки по телефонам: 29-62-83, 26-50-53. Или направить их на адрес электронной почты: otdelmsp@mail.ru (с указанием ФИО и контактных данных).

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160927/urok_marketinga_dadut_nachinayuschim_stavropolskim_predprinimate_96819.html
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