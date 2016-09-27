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27 сентября 2016 г.

Ставропольцы собрали букет наград VII фестиваля культуры и спорта народов Кавказа

Ставропольская сборная вошла в число сильнейших на VII фестивале культуры и спорта народов Кавказа

В Назрани завершились спортивные мероприятия в рамках VII фестиваля культуры и спорта народов Кавказа, который проводится ежегодно среди субъектов, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ. В спортивную программу фестиваля входили 12 видов спорта от перетягивания каната и передвижения на ходулях до легкоатлетической эстафеты и мини-футбола. Хотя большинство из представленных на фестивале видов спортивной программы не культивируется на Ставрополье, наши спортсмены выступили во всех видах и смогли завоевать призовые места.

Победу в прыжковом двоеборье одержала Анастасия Абашева, а Владимир Козлов заслужил бронзовую награду в этой же дисциплине среди мужчин. В стрельбе из лука на вторую ступень пьедестала почета поднялась Оксана Турчина, а Константин Вдовыченко замкнул тройку лучших в этом виде программы. Серебряным медалистом в борьбе на поясах в весе до 65 кг стал Таулан Лайпанов. В легкоатлетической эстафете 4х200 метров второй к финишу пришла наша мужская команда, в состав которой вошли Валерий Маслов и Виктор Хавренко, Максим Слаква и Феликс Шестопалов. Иван Татьянников стал бронзовым призером в переноске тяжести. В шаге от пьедестала остановилась мини-футбольная дружина, в борьбе за «бронзу» лишь по пенальти уступившая команде Дагестана. В общекомандном зачете наша сборная стала четвертой.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20160927/stavropoltsy_sobrali_buket_nagrad_vii_festivalya_kultury_i_sport_96845.html
Фотография к статье Ставропольцы собрали букет наград VII фестиваля культуры и спорта народов Кавказа
Ставропольская сборная вошла в число сильнейших на VII фестивале культуры и спорта народов Кавказа
Ставропольская сборная вошла в число сильнейших на VII фестивале культуры и спорта народов Кавказа
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