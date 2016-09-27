Ставропольский филиал Россельхозбанка принял участие в краевой сельскохозяйственной выставке «День урожая»

Сотрудники Ставропольского регионального филиала Россельхозбанка приняли участие в ежегодной краевой сельскохозяйственной выставке «День урожая», организованной при поддержке Министерства сельского хозяйства края.

В этом году на площадке мероприятия была представлена сельскохозяйственная техника, племенные животные и птица, продукция молочного и мясного скотоводства, птицеводства, рыбоводства, пчеловодства, шелководства, коневодства и звероводства. Также свои лучшие достижения продемонстрировали садоводческие и виноградарские предприятия, краевые и федеральные научно-исследовательские учреждения сельского хозяйства. Всего участниками краевой выставки стали около 80 организаций.

Ставропольский филиал Россельхозбанка организовал для участников и гостей мероприятия консультационный стенд, где каждый посетитель мог получить актуальную информацию по продуктам и услугам Банка.

«Россельхозбанк является постоянным участником данного мероприятия, так как и для нас праздник, посвященный подведению итогов уборки урожая, является одним из самых главных в году. Кроме того, это отличная деловая площадка не только для развития и укрепления сотруднических отношений, но и обмена контактами с потенциальными клиентами», – прокомментировал директор Ставропольского филиала АО «Россельхозбанк» Алексей Сенокосов.

С начала года по 01.09.2016 г. Ставропольский региональный филиал АО «Россельхозбанк» выдал более 3 млрд рублей представителям агропромышленного комплекса региона, в том числе свыше 1,2 млрд рублей – на проведение посевной и уборочной кампаний 2016 года.

http://www.stapravda.ru/20160927/stavropolskiy_filial_rosselkhozbanka_prinyal_uchastie_v_kraevoy__96832.html