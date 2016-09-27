Стартовал юбилейный фестиваль журналистов «Вся Россия 2016»

27 сентября в Дагомысе (Краснодарский край) начал работу ХХ юбилейный фестиваль журналистов страны «Вся Россия 2016». На форум прибыло около тысячи журналистов практически из всех регионов. Приветствуя их, Президент России Владимир Путин отметил, «труд журналистов, их ответственная гражданская позиция и компетентность играют особую роль в налаживании отношений и конструктивного диалога между странами и народами, в преодолении агрессии и дезинформации, в противодействии терроризму и коррупции, национальной и религиозной нетерпимости».

Ставрополье на фестивале представляет большой отряд журналистов из краевых, городских и районных СМИ. И хотя торжественное открытие форума прошло только вечером, определенной сенсацией первого дня стало представление Союзом журналистов Ставрополья в рамках проекта регионального отделения на открытии телевизионной гостиной форума фильма Валерия Тимощенко «Потерянный мир».

Фильм рассказывает и показывает творчество одного из первых кинодокументалистов России Николая Минервина, в нем впервые использован уникальный фото- и киноархив мастера, снятый в Кисловодске, горах Северного Кавказа, Краснодаре. Успех был полным, демонстрация фильма собрала полный зал и закончилась оглушительными аплодисментами. Надо отметить, что в прошлом году по проекту Союза журналистов Ставрополья уже были сняты четыре фильма. Сейчас идет работа над еще одним – «Миротворец», посвященном князю Барятинскому и его влиянию на жизнь Кавказа.

Секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян, подчеркивая несомненный успех фильма, сказал, что в нем содержится тот смысл, который мы теряем.

http://www.stapravda.ru/20160927/startoval_yubileynyy_festival_zhurnalistov_vsya_rossiya_2016_96844.html