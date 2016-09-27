Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
27 сентября 2016 г.

Стартовал юбилейный фестиваль журналистов «Вся Россия 2016»

27 сентября в Дагомысе (Краснодарский край) начал работу ХХ юбилейный фестиваль журналистов страны «Вся Россия 2016». На форум прибыло около тысячи журналистов практически из всех регионов. Приветствуя их, Президент России Владимир Путин отметил, «труд журналистов, их ответственная гражданская позиция и компетентность играют особую роль в налаживании отношений и конструктивного диалога между странами и народами, в преодолении агрессии и дезинформации, в противодействии терроризму и коррупции, национальной и религиозной нетерпимости».

Ставрополье на фестивале представляет большой отряд журналистов из краевых, городских и районных СМИ. И хотя торжественное открытие форума прошло только вечером, определенной сенсацией первого дня стало представление Союзом журналистов Ставрополья в рамках проекта регионального отделения на открытии телевизионной гостиной форума фильма Валерия Тимощенко «Потерянный мир».

Фильм рассказывает и показывает творчество одного из первых кинодокументалистов России Николая Минервина, в нем впервые использован уникальный фото- и киноархив мастера, снятый в Кисловодске, горах Северного Кавказа, Краснодаре. Успех был полным, демонстрация фильма собрала полный зал и закончилась оглушительными аплодисментами. Надо отметить, что в прошлом году по проекту Союза журналистов Ставрополья уже были сняты четыре фильма. Сейчас идет работа над еще одним – «Миротворец», посвященном князю Барятинскому и его влиянию на жизнь Кавказа.

Секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян, подчеркивая несомненный успех фильма, сказал, что в нем содержится тот смысл, который мы теряем.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20160927/startoval_yubileynyy_festival_zhurnalistov_vsya_rossiya_2016_96844.html
Фотография к статье Стартовал юбилейный фестиваль журналистов «Вся Россия 2016»
Стартовал юбилейный фестиваль журналистов «Вся Россия 2016»
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Вы ездили в отпуск этим летом?
Общество
Фестиваль средневековой культуры собрал любителей старины в парке Победы Ставрополя
Стартовал юбилейный фестиваль журналистов «Вся Россия 2016»
На Ставрополье 18 человек отравились грибами
Слет поисковых отрядов СКФО открылся в Пятигорске
На Ставрополье раскопали древнюю колесницу и захоронения эпохи средней бронзы

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!