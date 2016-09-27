Слет поисковых отрядов СКФО открылся в Пятигорске

Представители поисковых отрядов Ставрополья, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечни и Ингушетии, а также кураторы поискового движения России по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам собрались в Пятигорске, чтобы поделиться опытом и обсудить планы поисковой работы в канун 75-летия битвы за Кавказ.

Организовало слет Общероссийское общественное движение «Поисковое движение России» при поддержке администрации Пятигорска, городского Центра военно-патриотического воспитания молодежи и Пятигорской организации Союза Молодежи Ставрополья.

Как рассказала на открытие слета ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева, в стране действует 76 региональных отделений организации. За три года работы найдено более 42 тысяч погибших бойцов в 37 регионах России. На средства президентских грантов реализовано 115 проектов – просветительских, музейных, экспедиционных, публицистических. Сейчас поисковики обсуждают большую совместную программу, посвященную 75-летию битвы за Кавказ.

http://www.stapravda.ru/20160927/slet_poiskovykh_otryadov_skfo_otkrylsya_v_pyatigorske_96825.html