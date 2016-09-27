Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
27 сентября 2016 г.

Слет поисковых отрядов СКФО открылся в Пятигорске

Представители поисковых отрядов Ставрополья, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечни и Ингушетии, а также кураторы поискового движения России по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам собрались в Пятигорске, чтобы поделиться опытом и обсудить планы поисковой работы в канун 75-летия битвы за Кавказ.

Организовало слет Общероссийское общественное движение «Поисковое движение России» при поддержке администрации Пятигорска, городского Центра военно-патриотического воспитания молодежи и Пятигорской организации Союза Молодежи Ставрополья.

Как рассказала на открытие слета ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева, в стране действует 76 региональных отделений организации. За три года работы найдено более 42 тысяч погибших бойцов в 37 регионах России. На средства президентских грантов реализовано 115 проектов – просветительских, музейных, экспедиционных, публицистических. Сейчас поисковики обсуждают большую совместную программу, посвященную 75-летию битвы за Кавказ.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20160927/slet_poiskovykh_otryadov_skfo_otkrylsya_v_pyatigorske_96825.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Вы ездили в отпуск этим летом?
Общество
Слет поисковых отрядов СКФО открылся в Пятигорске
На Ставрополье раскопали древнюю колесницу и захоронения эпохи средней бронзы
В Ставрополе защитники животных призвали людей не убивать братьев меньших
Аграрный бал в греческом стиле провели в Новоселицком районе Ставрополья
Первая советская олимпийская чемпионка Нина Пономарёва перезахоронена с почестями
Пятигорск
Уличный дебошир в Пятигорске хранил при себе крупную партию героина
Новый порядок работы судов присяжных рассмотрели в Пятигорске
В Пятигорске покупатель через приставов смог вернуть деньги за неисправный автомобиль
В Пятигорске открыт музей занимательных искусств Эйнштейна
Житель Предгорного района украл оставленную без присмотра на рынке борсетку

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!