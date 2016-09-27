Развитие лекарственного растениеводства обсудили в минсельхозе Ставрополья

В министерстве сельского хозяйства СК состоялось заседание рабочей группы по разработке программы развития лекарственного растениеводства в Ставропольском крае. Представители регионального агроведомства, сельхозпредприятий, селекционного центра Ставропольского НИИ сельского хозяйства обсудили перспективы этого направления. В крае уже наработан определенный опыт в данной сфере. В завершение встречи принято решение подготовить письмо в Минсельхоз России о необходимости государственной поддержки производства лекарственных трав на федеральном уровне.

http://www.stapravda.ru/20160927/razvitie_lekarstvennogo_rastenievodstva_obsudili_v_minselkhoze_s_96829.html