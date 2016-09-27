На Ставрополье прошло заседание краевой комиссии по АЧС

В министерстве сельского хозяйства Ставропольского края проведены плановые заседания специальной комиссии по борьбе с африканской чумой свиней и рабочей группы по координации деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований края и организаций при осуществлении мероприятий по предупреждению заноса, распространения и ликвидации особо опасных заболеваний животных и птицы. На заседаниях был рассмотрен ряд вопросов. В их числе – о мероприятиях по недопущению возникновения и распространения на территории региона африканской чумы свиней. Еще одна тема – организация комплекса мероприятий по предупреждению заноса, распространения и ликвидации особо опасных заболеваний животных и птиц и об организации и проведении контрольно-надзорных мероприятий в связи со сложной эпизоотической обстановкой. Провел заседания начальник управления ветеринарии Ставропольского края – заместитель председателя специальной комиссии и рабочей группы Александр Трегубов.

http://www.stapravda.ru/20160927/na_stavropole_proshlo_zasedanie_kraevoy_komissii_po_achs_96831.html