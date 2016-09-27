На Ставрополье 18 человек отравились грибами

На Ставрополье наступил грибной сезон. Однако, эта пора таит в себе большую опасность, предостерегают в краевом управлении Роспотребнадзора.

За восемь месяцев этого года в крае зарегистрировано 18 пострадавших от отравления грибами, в том числе один ребенок. В прошлом году отравилось пятнадцать жителей края. Благо, случаев с летальным исходом не произошло. В результате расследований специалистами управления Роспотребнадзора по СК установлено, что основная причина неприятностей – неумение распознавать съедобные и ядовитые растения, неправильное приготовление блюд из некоторых даже съедобных грибов, а также возможные их мутации. Как пояснили в ведомстве, тяжелее всего отравление переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. Чтобы избежать беды, важно соблюдать меры предосторожности. Роспотребнадзор, в свою очередь, в постоянном режиме, осуществляет мониторинг за грибами, находящимися в продаже. Лабораторные исследования проводятся по санитарно-химическим показателям: на нитраты, пестициды, токсичные элементы и на радионуклидам. Проб, не соответствующих требованиям, пока не выявлено.

Признаки отравления этим продуктом могут появляться уже через полтора – два часа после употребления в пищу. Пострадавшие жалуются на головную боль, тошноту, рвоту, сильные боли в животе с диареей до десяти – пятнадцати раз в сутки. Температура может слегка повышаться или оставаться нормальной. При отравлении мухоморами, сатанинским грибом, ложными опятами возможно появление бреда и галлюцинаций. Острые отравления грибами протекают намного тяжелее. Если есть хоть малейшее подозрение на отравление, необходимо без колебаний вызвать скорую помощь, убеждены сотрудники Роспотребнадзора. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Лечение даже в больнице не всегда дает быстрый эффект, токсины разрушают печень и почки.

Грибы — продукт потенциально опасный. Их сбор рядом с автомобильными дорогами, промышленными предприятиями, свалками приводит к скоплению вредных для организма соединений и веществ. Можно отравиться и съедобными растениями. В старых грибах наряду с полезными веществами часто имеются продукты разложения белков, пагубно влияющие на организм человека. Поэтому пригодными для еды являются только сравнительно молодые шляпки и ножки. Важно также помнить, что такая продукция готовится достаточно долго, она должна пройти необходимую термообработку. Остатки земли на грибах при консервировании — это еще и риск возникновения ботулизма, опасного заболевания, которое часто заканчивается летальным исходом.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что нельзя покупать сушеные, соленые, маринованные и консервированные грибы у случайных продавцов, в местах стихийной торговли. На рынках и ярмарках такая продукция непромышленного производства допускается к продаже только после проведения экспертизы, которая призвана определить качество продуктов, их целостность, содержание радионуклидов. Только после этого выдается разрешение на продажу.

http://www.stapravda.ru/20160927/na_stavropole_18_chelovek_otravilis_gribami_96833.html