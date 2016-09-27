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27 сентября 2016 г.

Министр культуры края Татьяна Лихачева: Ставрополье ждёт творческая осень

В правительстве Ставрополья состоялся брифинг министра культуры края Татьяны Лихачевой. Его главной темой стала череда значимых культурных мероприятий, которые при поддержке губернатора и правительства Ставрополья пройдут на территории региона осенью текущего года.

Так, 1 октября, в Международный день музыки, традиционно будет дан старт фестивалю «Музыкальная осень Ставрополья». Открытие фестиваля будет ознаменовано концертом камерного оркестра «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета. Как прозвучало, его коллектив в этом году отмечает 20-летие своего образования.

В течение пяти дней фестиваля зрители смогут также побывать на концертах классической, народной и джазовой музыки. Завершится «Музыкальная осень» опереттой «Летучая мышь» в исполнении Московского музыкального театра «Геликон-опера».

Еще одно яркое событие осени – литературный фестиваль «Золотой витязь», который начнется 15 октября в рамках проведения в крае «Лермонтовских дней». Перед ставропольскими зрителями выступят известные российские писатели и актеры.

Также 15 октября свой очередной сезон с премьерой пьесы откроет Ставропольский академический театр драмы им. М.Ю. Лермонтова.

В октябре и ноябре по городам края пройдет турне хора Валаамского монастыря. Всего в крае состоится 5 концертов. Как подчеркнула Татьяна Лихачева, пригласительные билеты на выступления хора будут бесплатными.

Кроме того, новыми проектами откроет свой 115-й сезон филармония в Ставрополе. Планируется выступление ставропольского камерного оркестра, а также исполнителей из других регионов в числе которых победители всероссийского театрального конкурса «Золотая Маска».

Проект «Русская Швейцария» представит Кисловодская филармония, в нем примут участие исполнители и дирижеры из Швейцарии и Москвы.

Татьяна Лихачева также сообщила, что в этом году свое 35-летие отмечает государственный казачий ансамбль песни и пляски «Ставрополье» и в ноябре в Ставрополе состоится большой юбилейный концерт, где коллектив представит зрителям новый репертуар.

 

По материалам органов власти СК
http://www.stapravda.ru/20160927/ministr_kultury_kraya_tatyana_likhacheva_stavropole_zhdet_tvorch_96841.html
Фотография к статье Министр культуры края Татьяна Лихачева: Ставрополье ждёт творческая осень
Татьяна Лихачева, министр культуры Ставропольского края
Татьяна Лихачева, министр культуры Ставропольского края
Фото пресс-службы губернатора СК
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