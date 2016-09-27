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27 сентября 2016 г.

Лучшие виноделы Ставрополья получили награды на форуме «АгроЮг 2016»

В рамках II международного инвестиционного форума «АгроЮг 2016» концерн «Ставропольвиноградпром» наградил лучших участников праздничных мероприятий. Как сообщили в ГКУ «Ставропольвиноградпром», за активное участие в подготовке и проведении праздника, посвященного «Дню урожая 2016» Грамотой награждены: ЗАО «Левокумское» Левокумского района, ООО «Агрофирма Калаусская» Петровского, К(Ф)Х Ахмедханова Петровского, К(Ф)Х Виталия Батрака Минераловодского района. В этом списке и владельцы личных подсобных хозяйств: Андрей Бобрышов, Вячеслав Болотов, Геннадий Горлатов. За последнее десятилетие, наряду с развитием виноградовинодельческой отрасли, Петровский район по сбору урожая ежегодно занимает уверенное третье место. Во многом, благодаря администрации района сформировались крепкие виноградарские хозяйства. За вклад в развитие отрасли Почетной грамотой СРО СВВС «Концерн Ставропольвиноградпром» и званием Почетный работник виноградовинодельческой отрасли Ставропольского края награжден глава Администрации Петровского района Александр Захарченко.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160927/luchshie_vinodely_stavropolya_poluchili_nagrady_na_forume_agroyu_96828.html
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