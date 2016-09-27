Фестиваль средневековой культуры собрал любителей старины в парке Победы Ставрополя

Современное Средневековье / «Ставропольская правда» от 28 сентября 2016 г.

Ставрополь в минувшие выходные окунулся в атмосферу Средневековья.

На конкурных полях парка Победы краевого центра состоялся пятый фестиваль средневековой культуры. Прекрасные дамы и их рыцари, а также самые обычные горожане приняли участие в различных мастер-классах, увидели настоящие рыцарские бои, поучаствовали в ярмарке, стреляли из луков, учились гончарному мастерству, средневековым танцам и многому другому.

Повеселились и самые маленькие гости фестиваля. Они катались на лошади и сражались на безопасных мечах. Даже по-настоящему осенняя погода не смутила желающих почувствовать дух Средневековья. Как отметил один из организаторов мероприятия Евгений Аксельрод, в планах – продолжать добрую традицию проведения таких фестивалей в краевом центре.

http://www.stapravda.ru/20160927/festival_srednevekovoy_kultury_sobral_lyubiteley_stariny_v_parke_96838.html