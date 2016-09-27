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27 сентября 2016 г.

День кукурузы провели в Георгиевском районе

В Георгиевском районе на базе ООО «Агро-смета» прошел День поля, посвященный «царице полей», в котором принял участие первый заместитель министра сельского хозяйства СК Василий Егоров. Возделывание кукурузы на капельном орошении стало главной темой встречи. Ее участники побывали на полях хозяйства, где на испытании находится более 60 гибридов данной культуры ведущих мировых и российских семеноводческих компаний, а также несколько сортов Пятигорского НИИ кукурузы. Всего кукуруза занимает в сельхозпредприятии более трех тысяч гектаров и в последние годы дает стабильный урожай – 70 центнеров с гектара, – благодаря в том числе и капельному орошению.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160927/den_kukuruzy_proveli_v_georgievskom_rayone_96827.html
Фотография к статье День кукурузы провели в Георгиевском районе
Кукуруза – царица полей
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