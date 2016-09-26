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26 сентября 2016 г.

Ярмарку на Ямале представили ставропольские производители

В городе Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа состоялась ярмарка производителей Ставропольского края, в которой приняли участие более двадцати отраслевых предприятий.

Как сообщили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, доставка продукции на ярмарку осуществлялась тремя большегрузными машинами. На ярмарке было представлено около 80 тонн продукции в широком ассортименте: сыры, масло, кисломолочная продукция, колбасные изделия и деликатесы, кондитерские и макаронные изделия, сахар, крупы, яйцо, мясные и плодоовощные консервы, безалкогольные напитки, овощи, фрукты и бахчевые, продукция пчеловодства.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160926/yarmarku_na_yamale_predstavili_stavropolskie_proizvoditeli_96809.html
Фотография к статье Ярмарку на Ямале представили ставропольские производители
Продукция ставропольских производителей
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