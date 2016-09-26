ВТБ профинансировал возведение в Ставрополе центра по диагностике онкологических заболеваний

Корпоративный филиал банка ВТБ в СКФО предоставил кредит ООО «РусЕвроКлиник Ставрополь» для завершения строительства и ввода в эксплуатацию в Ставрополе центра позитронно-эмиссионной томографии для диагностики онкологических заболеваний. Финансирование в размере 120 млн рублей сроком на 4 года будет направлено на оснащение клиники инновационным диагностическим оборудованием.

Запуск центра запланирован на январь 2017 года. Клиника станет первой на юге России, проводящей исследования с применением позитронно-эмиссионной томографии. Для работы в медицинском учреждении планируется привлечь более 100 специалистов различной квалификации.

Александр Дыренко, руководитель корпоративного филиала ВТБ в СКФО, подчеркнул: «У данного проекта колоссальная социальная нагрузка. Наличие в СКФО центра такого уровня является важным фактором для повышения эффективности борьбы с онкологическими заболеваниями как в ставропольском регионе, так и на всей территории юга России».

Анна Григорьева, генеральный директор ООО «РусЕвроКлиник Ставрополь», отметила: «При онкологических заболеваниях принципиально важно как можно раньше провести диагностику. Строящийся центр позволит оказывать услуги по ранней диагностике онкологических заболеваний и в перспективе проводить лечение с применением самых эффективных методик, не выезжая не только за пределы страны, но даже региона».

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20160926/vtb_profinansiroval_vozvedenie_v_stavropole_tsentra_po_diagnosti_96805.html