В Ставрополе вручены удостоверения депутатам, избранным 18 сентября

Выборы закончились / «Ставропольская правда» от 27 сентября 2016 г.

На очередном заседании избиркома состоялось торжественное вручение документов, удостоверяющих статус депутатов Государственной Думы РФ, избранных по одномандатным округам, и Думы края, прошедших по спискам партий.

На заседании кроме членов избиркома и собственно виновников торжества присутствовали заместитель председателя правительства края, руководитель аппарата правительства края Ольга Прудникова, Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае Алексей Селюков, и. о. прокурора края Эдуард Мухаметов.

Как пояснил, открывая заседание, председатель крайизбиркома Евгений Демьянов, прошедшие 18 сентября выборы депутатов признаны состоявшимися.

Федеральных одномандатных округов в крае на этих выборах депутатов ГД РФ было организовано четыре. Депутатами стали Елена Бондаренко, Александр Ищенко, Ольга Казакова и Михаил Кузьмин.

Получая удостоверение, Михаил Кузьмин отметил, что во время выборов перед кандидатами стояла сложная задача донести до избирателей свои программы. Каждый старался сделать это доходчиво и понятно. Он поблагодарил краевую избирательную комиссию, а также территориальные и участковые избирательные комиссии за то, что смогли хорошо организовать свою работу.

Вторым пунктом повестки дня стала регистрация депутатов Думы Ставропольского края, прошедших по списку партий. Это по четыре депутата от КПРФ и ЛДПР, один от «Справедливой России» и 16 от «Единой России». Им также торжественно вручены удостоверения депутатов.

Избранный от ЛДПР депутат Александр Сысоев поблагодарил избирателей, поддержавших либеральных демократов, благодаря которым на этих выборах партия смогла стать второй по числу проголосовавших за нее.

В заключение заседания председатель крайизбиркома пожелал вновь избранным депутатам успехов в работе на благо жителей края.

http://www.stapravda.ru/20160926/v_stavropole_vrucheny_udostovereniya_deputatam_izbrannym_18_sent_96818.html