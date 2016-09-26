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26 сентября 2016 г.

Россельхозбанк предлагает жителям Ставрополья монеты серии «Знаки зодиака» по сниженным ценам

Монеты серии «Знаки зодиака»

Ставропольский филиал Россельхозбанка предлагает своим клиентам скидку в размере 10% на монеты из серии «Знаки Зодиака». Так, в период с 23 сентября по 2 октября 2016 года, акция действует на памятные монеты «Весы» (Габон), которые будут представлены по специальным ценам – 2 115 и 2 790 рублей. Все изделия данной серии выполнены в качестве чеканки «пруф» из серебра 925/1000 пробы и представлены в двух вариантах – массой 15,55 и 31,10 грамма. Каждая монета имеет сертификат подлинности, подтверждающий её основные характеристики, и реализуется в оригинальной подарочной упаковке.

«Россельхозбанк регулярно проводит акции, направленные на повышение доступности монет из драгоценных металлов. В настоящее время, наряду с монетами серии «Знаки «Зодиака», в продаже имеются монеты в виде слитка, посвященные народным промыслам в стилях росписи «Гжель», «Жостово», «Хохлома», «Палех», которые до 07 октября текущего года также реализуются по сниженной цене», – прокомментировал директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Алексей Сенокосов.

Пополнить нумизматические коллекции или приобрести оригинальный подарок близким, друзьям и коллегам можно в кассах Ставропольского филиала Россельхозбанка по адресу: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 26, а также в дополнительных и операционных офисах на территории края. При себе необходимо иметь паспорт. Более подробную информацию об ассортименте и котировках монет из драгметаллов можно получить на сайте www.rshb.ru или по телефонам: (8652) 25-80-81, 25-80-62, 25-80-65.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20160926/rosselkhozbank_predlagaet_zhitelyam_stavropolya_monety_serii_zna_96806.html
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