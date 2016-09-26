Ставропольские слоны имеют успех / «Ставропольская правда» от 27 сентября 2016 г.

Проект Ставропольского государственного музея-заповедника им. Г.Прозрителева и Г. Праве «Ставрополье – родина слонов» занял первое место по Северо-Кавказскому федеральному округу на ежегодном фестивале-конкурсе туристских видеопрезентаций «Диво России» – 2016.

Фестиваль-конкурс «Диво России» проводится при поддержке Федерального агентства по туризму Министерства культуры РФ. Учредителями и организаторами являются порталы КУРОРТЫ РОССИИ и TRIP2RUS.RU, а также Межрегиональная туристская ассоциация «Приволжье». Цель конкурса – стимулирование интереса к путешествиям и отдыху в России. Девиз – «Попробуй удиви!». Победители определялись решением конкурсной комиссии, состоящей из ведущих российских и иностранных экспертов в сфере туризма, а также зрителями видеоканала (по количеству просмотров и «лайков»).

Этот же проект ставропольских музейщиков вошел в шорт-лист регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам. Лауреаты регионального конкурса примут участие в финале Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, который пройдет 13 – 15 октября в Ярославле. Наши «Слоны» отмечены в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры». В этом ряду такие известные акции, как Всероссийский литературно-фольклорный фестиваль «Шолоховская весна», музыкальный военно-исторический фестиваль «Хроники Крыма», IV Большой Севастопольский благотворительный офицерский бал, Международный Чеховский книжный фестиваль (Таганрог) и другие.

http://www.stapravda.ru/20160926/proekt_stavropole__rodina_slonov_stal_luchshim_v_skfo_na_festiva_96798.html