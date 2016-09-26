Рекорд на 10 миллионов / «Ставропольская правда» от 27 сентября 2016 г.

В Михайловске прошел краевой праздник урожая, на котором были представлены все достижения регионального агропрома. Его участниками стали губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и председатель Думы СК Юрий Белый

В торжествах также приняли участие первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань, министр сельского хозяйства Владимир Ситников, руководители ряда ведомств. Главным моментом действа стало подведение итогов уборочной кампании и чествование героев страды.

Зерновая России

В этом году Ставрополье получило рекордный за всю историю урожай зерновых (вместе с кукурузой) – 10 миллионов тонн, в очередной раз подтвердив звание житницы России. Это на 1 миллион больше, чем в прошлом году. Из них 9,2 миллиона тонн – зерновые и зернобобовые. Более 1 миллиона тонн – кукуруза. В настоящее время завершается уборка подсолнечника. Ожидается, что его валовой сбор составит более 500 тысяч тонн, что примерно на десять процентов больше минувшего года. Также идет копка сахарной свеклы, которая финиширует ориентировочно в ноябре. Урожай этой культуры, по прогнозам специалистов краевого минсельхоза, может составить 2 миллиона тонн – на семнадцать процентов весомее.

Глава края поздравил всех земледельцев региона с таким достижением, поблагодарив за нелегкий кропотливый труд на благо родного Ставрополья. Он отметил, что зерновое производство, как, впрочем, и весь агропромышленный комплекс, – существенная часть краевой экономики, от которой во многом зависит обеспечение продовольственной безопасности региона, благополучие всех его жителей.

В краевой рейтинг по валовому сбору зерна в пятерку лидеров вошли: Красногвардейский район, собравший свыше 540 тыс. тонн, Новоалександровский район – 530 тыс. тонн зерна, Буденновский район – свыше 510 тыс. тонн, Апанасенковский район – более 450 тыс. тонн зерновых и, конечно же, Ипатовский район, намолотивший 722 тыс. тонн зерна. Из 500 крупных организаций в 45 получена урожайность свыше 50 центнеров с гектара, в десяти – более 60, в трех хозяйствах – 80 центнеров. В их числе СПК колхоз-племзавод «Казьминский» Кочубеевского района, ООО «Крайсервис» и товарищество на вере «Агропродукт Зимин и К» Изобильненского района. В целом по отношению к прошлому году по валовому сбору край «прирос» на одиннадцать процентов. Наибольшую прибавку обеспечили сельхозпредприятия третьей почвенно-климатической зоны – более 500 тысяч тонн – прежде всего за счет высочайшего технологического уровня производства.

Заместитель председателя правительства СК Николай Великдань отметил, что уборка урожая проходила в сложнейших условиях. Из-за беспрецедентного количества выпавших осадков край понес серьезные потери при уборке таких культур, как горох и рапс. Потери озимой пшеницы составили более 300 тысяч тонн. На 35 тысячах гектаров зафиксирована полная гибель озимой пшеницы в результате градобоя – это более 100 тысяч тонн.

Как прозвучало на празднике, качество ставропольской пшеницы одно из самых высоких в стране. Многие регионы закупают ее у нас в качестве улучшителя хлебопекарных свойств. Сейчас наша делегация, кстати, в качестве одного из основных игроков на зерновом отечественном рынке готовится к участию во II Всемирном зерновом форуме, который состоится 18-19 ноября в Сочи, где речь пойдет о продовольственной независимости, долгосрочном прогнозировании цен на зерно, экспорте продукции. Ставрополье уже экспортировало 600 тысяч тонн пшеницы и ячменя, из них 450 тысяч тонн – через российские морские порты.

Награды для самых достойных

Ярким моментом праздника стало чествование лучших работников агропромышленного комплекса Ставрополья, награды которым вручали губернатор Владимир Владимиров, председатель краевой Думы Юрий Белый, первый заместитель председателя правительства Николай Великдань, министр сельского хозяйства Владимир Ситников. Медалью «Герой труда Ставрополья» награждены председатель сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза «Родина» Новоалександровского района Виктор Дубина, глава администрации Новоалександровского района Сергей Сагалаев.

Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» вручена главному агроному закрытого акционерного общества «Калининское» Буденновского района Андрею Бубнову, директору общества с ограниченной ответственностью Агрофирмы «Раздольное» Новоалександровского района Алексею Шебаршинову.

Медаль «За доблестный труд» III степени получили тракторист-машинист сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Рассвет» Изобильненского района Виталий Витьков, водитель автогаража сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза «Победа» Советского района Николай Вышлов, начальник планово-учетного отдела сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза-племзавода имени Ленина Арзгирского района Валентина Климченко.

Премии Ставропольского края удостоены тракторист производственного кооператива колхоза-племзавода «Дружба» Апанасенковского района Анатолий Бражка, тракторист закрытого акционерного общества сельскохозяйственного предприятия «Октябрьское» Ипатовского района Сергей Лазаренко.

Почетной грамотой Думы Ставропольского края награждены инженер по эксплуатации и выпуску автомобилей общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания «Агростандарт» Петровского района Василий Вертелецкий, тракторист бригады № 3 сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза «Родина» Советского района Виктор Грязев, тракторист механизированного комплекса сельскохозяйственного производственного кооператива – колхоза «Полярная звезда» Кочубеевского района Алексей Кондратьев, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства технического центра общества с ограниченной ответственностью «Победа» Красногвардейского района Алексей Тишков.

Звание «Почетный работник агропромышленного комплекса Ставропольского края» присвоено главному агроному общества с ограниченной ответственностью опытно-производственного хозяйства «Луч» Новоселицкого района Александру Донцову, старшему агроному общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный альянс» Ипатовского района Николаю Кулакову, заведующей механизированным током общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «КМВ-Агро» (Минераловодский городской округ) Евгении Тиханович.

Серебряной медали «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» удостоен тракторист бригады № 1 сельскохозяйственного производственного кооператива – племзавода «Дружба» Апанасенковского района Иван Мальченко. Звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России» присвоено исполнительному директору общества с ограниченной ответственностью «Красносельское» Грачевского района Анатолию Кузнецову, директору общества с ограниченной ответственностью «Агросоюз Красногвардейский» одно-именного района Сергею Ступникову. Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации награжден глава администрации Петровского муниципального района Александр Захарченко.

Племенная элита животноводства

По традиции в рамках празднования Дня урожая на «малой ВДНХ» были представлены все достижения регионального агропрома. Весь его цвет можно было увидеть на экспозиции сельскохозяйственных племенных животных и птицы, а также агротехники, машин и оборудования. Всего в выставке приняли участие почти восемьдесят организаций, которые представили около шестидесяти различных пород и видов молочного и мясного животноводства, птицеводства, овцеводства, рыбоводства, пчеловодства, шелководства, коневодства, звероводства, других направлений. Также свои достижения продемонстрировали садоводческие и виноградарские предприятия, краевые и федеральные научно-исследовательские учреждения сельского хозяйства.

И Ставрополью есть что показать. По числу племенных заводов, репродукторов и селекционно-генетических центров наш край занимает первое место в стране. За несколько десятилетий в регионе сформирована мощная база элитного поголовья. К примеру, племенные быки калмыцкой породы, которых выращивают хозяйства в основном восточной зоны края, стоят каждый дороже иной иномарки.

Характерно, что год от года становится все больше участников этой специализированной выставки, причем не только коллективных сельхозпредприятий, но и фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей. Причина тому – укрепление государственной поддержки этого направления АПК. К примеру, в эти дни в минсельхозе края ведется прием документов на выплату субсидий на поддержку племенного животноводства, а также на производство и реализацию тонкорунной и полутонкорунной шерсти. В этом году на эти цели выделено около 177 миллионов рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 165,5 млн руб., краевого – свыше 11 миллионов рублей.

Как прозвучало на встрече, в последнее время реализация племенного молодняка в крае активизировалась. Сейчас регион готов поставить на рынок около трех с половиной тысяч голов крупного рогатого скота, сообщил министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников. Договоры на реализацию бычков в основном заключены с покупателями из Дагестана, Ингушетии, Астрахани, Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Волгограда, Саратова. В этом году цена реализации на десять процентов выше, чем в прошлом. Также племенные организации располагают поголовьем почти 29,4 тысячи овец на продажу. География сбыта – Дагестан, Ингушетия, Астрахань, Чечня, Кабардино-Балкария, КЧР, Волгоград. Десять тысяч баранчиков изъявили желание купить предприниматели из Иордании. Кстати, в прошлом году они закупили такую же партию племенных животных.

Большим спросом на российском рынке пользуется и ставропольская курятина. По темпам наращивания объемов производства этой продукции Ставрополье стабильно входит в пятерку ведущих регионов страны. Производство скота и птицы на убой в живом весе за пять лет в СКФО увеличилось на 32 процента. Инвестиционные проекты по производству мяса птицы, которые сейчас реализуются на территории края, позволят в течение этого года дополнительно произвести более 25 тысяч тонн продукции. Такие инвестпроекты, к примеру, реализуются в ООО «Агро-плюс» и ООО «Кочубеевская птицефабрика».

Молочная концепция

В последние годы благодаря мерам государственной поддержки, осуществляемым в рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства, у производителей есть все шансы добиться неплохих результатов, убеждены в минсельхозе. В ближайшее время важно сохранить те направления государственной поддержки в животноводстве, которые последние годы позволяют наращивать темпы роста производства продукции, совершенствовать селекционно-племенную работу в племенных стадах, а также повышать уровень его воспроизводства. Внедрение новейших технологий в отрасли – одно из приоритетных направлений развития АПК, убежден глава регионального аграрного ведомства. Для того чтобы в современных условиях успешно конкурировать на рынке сельскохозяйственной продукции, крайне важно решать основную задачу – это снижение себестоимости производимой продукции. Необходимо, чтобы выручка от ее реализации обеспечивала получение прибыли, позволяющей вести расширенное воспроизводство.

В этом же ключе в региональном аграрном ведомстве разработали концепцию развития и молочной отрасли. В частности, она содержит ряд предложений: дифференцировать предоставление несвязанной поддержки, отдавая предпочтение сельхозпроизводителям, которые занимаются разведением крупного рогатого скота, увеличить объем господдержки на 1 кг товарного молока, обеспечить грантовой поддержкой сельхозорганизации на приобретение технологического оборудования и элитного молочного скота. «Гранты нужно давать в том числе и на реконструкцию имеющихся молочных ферм, что в три раза дешевле, чем построить новые, – констатирует министр сельского хозяйства края. – По этому пути, в частности, пошла Венгрия, которая сейчас является одним из лидеров в Европе по производству молока».

Впрочем, по каждому направлению животноводства, которым занимаются в крае, есть немало достижений, в том числе и на российском уровне. Экспертному жюри, в течение нескольких дней работавшему по оценке племенного поголовья, было непросто определить лучшие хозяйства и победителей в каждой из пород. В результате первое место и суперприз губернатора – автомобили присуждены СПК племзавод «Вторая пятилетка» Ипатовского района и ОАО племзавод «Белокопанское» Апанасенковского района. На втором месте – племзавод «Восток» Степновского района и ОАО «Зверосовхоз «Лесные ключи» Шпаковского района, на третьем – племзаводы «Маныч» и имени Ленина Апанасенковского района.

В рамках праздника было немало и других ярких страниц: выставка экзотических животных, скачки, выставки подворий, подготовленные каждым районом, различные спортивные состязания, продовольственная ярмарка.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров:

– Сельское хозяйство – стратегическая отрасль для любой страны, без нее невозможно развитие. Сегодня мы должны укреплять основу для этого роста: уходить от зависимости от «чужих» технологий, семян, материалов – возрождать потенциал АПК. Ставропольский край обладает большим экспортным потенциалом, регион поставляет зерно и макаронную продукцию в десятки стран. Создавать собственные производства, выпускать свое оборудование для переработки сырья и укреплять экспортно ориентированную базу – вот слагаемые успешного развития агропромышленного комплекса.

Первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань:

– Экономику сельского хозяйства Ставрополья формируют 1,5 тыс. сельхозорганизаций, 17 тыс. КФХ и индивидуальных предпринимателей, 560 тыс. ЛПХ. За январь – июнь этого года по отрасли получена прибыль более 8,2 миллиарда рублей, или 135 процентов к аналогичному периоду прошлого года. Объем инвестиций в основной капитал АПК составил свыше 9,3 миллиарда рублей. Индекс их физического объема вырос в 1,9 раза.

Министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников:

– Господдержка в рамках краевой программы развития сельского хозяйства сегодня осуществляется более чем по 30 направлениям. В рамках импортозамещения мы разработали план и строго ему следуем. Это девять основных шагов: развитие мясного, молочного и племенного скотоводства, тепличного комплекса, мелиорации, закладка садов и виноградников, создание мощностей по хранению и первичной переработке продукции, плодо-, овоще- и картофелехранилищ, селекционно-семеноводческих центров, создание оптово-распределительных объектов.

http://www.stapravda.ru/20160926/prazdnik_urozhaya_stavropolya__vse_dostizheniya_kraevogo_agropro_96810.html