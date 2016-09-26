Первое заседание Думы Ставропольского края 6 созыва состоится 29 сентября

От пятого – к шестому! / «Ставропольская правда» от 27 сентября 2016 г.

Под председательством Юрия Белого состоялось еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата Думы края. Оно стало завершающим для нынешнего созыва краевого парламента.

Спикер Думы поблагодарил коллег за совместную работу, а также поздравил тех, кто стал депутатом шестого созыва парламента Ставрополья и парламентариями Госдумы России. Он также выразил уверенность в том, что дальнейшее плодотворное сотрудничество на благо края будет обязательно продолжено и с теми депутатами пятого созыва, которые в новом составе Думы трудиться не будут. В своих ответных словах законодатели поблагодарили Юрия Белого и сотрудников аппарата за высокий уровень организации работы краевого парламента.

Депутаты одобрили предложение спикера о назначении первого заседания Думы Ставрополья шестого созыва на ближайший четверг, 29 сентября. Именно на нем будет избран новый председатель Думы. Отмечалось, что времени на «раскачку» у шестого созыва нет. Уже сейчас на рассмотрении находится более 30 вопросов, а в скором времени поступит проект закона о бюджете края на 2017 год.

Пресс-служба Думы Ставропольского края

http://www.stapravda.ru/20160926/pervoe_zasedanie_dumy_stavropolskogo_kraya_6_sozyva_sostoitsya_2_96821.html