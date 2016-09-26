Определились пары 1\8 финала Кубка России по футболу
Кубок России по футболу 1/16 финала:
«Динамо» М – «Ростов» – 4:0, «Тосно» – «Арсенал» – 2:0 «Химки» – «Локомотив» – 0:3, «Мордовия» – «Анжи» – 1:2, «Факел» – «Терек» – 3:5 (пп), «Энергомаш» Бл – «Уфа» – 3:5 (пп), «Спартак» Нч – «Краснодар» – 0:2, «Волгарь» – «Оренбург» – 0:1, «Челябинск» – «Урал» – 0:3, «Волга» Ул – «Амкар» – 3:4 (пп), «Енисей» – ЦСКА – 2:1, «Сибирь» – «Томь» – 1:0 (дв), СКА Хб – «Спартак» М – 1:0, «Чита» – «Рубин» – 0:1, «Шинник» – «Кр. Советов» – 0:2, «Тамбов» – «Зенит» – 0:5. Уже на стадии 1/16 финала турнир покинули команды премьер-лиги – «Спартак», «Ростов», «Арсенал», ЦСКА и «Томь».
Таким образом, в 1/8 финала Кубка России встретятся «Енисей» – «Сибирь», «Динамо» М – «Тосно», «Урал» – «Амкар», «Краснодар» – «Оренбург», «Уфа» – «Терек», СКА Хб – «Рубин», «Анжи» – «Зенит», «Локомотив» – «Кр. Советов». Хозяев полей определит жеребьевка.
Хозяев полей определит жеребьевка. Матчи 1/8 финала пройдут 26 и 27 октября.