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Колесница из древности / «Ставропольская правда» от 27 сентября 2016 г.

На Ставрополье раскопали древнюю колесницу и захоронения эпохи средней бронзы

Возле поселка Горного Петровского района расположился древний курган. Недавно археологи обнаружили здесь захоронения эпохи средней бронзы и уникальную древнюю колесницу, которая пролежала в земле несколько тысяч лет.

Беспощадное время сжалилось над находкой: колесница, рассказывают специалисты, полностью сохранилась. Найти такую целостную повозку, по словам археологов, редкость. Здесь же удалось обнаружить и катакомбное захоронение. Работа на месте пока что продолжается, не остановится она и после извлечения древностей из земли: ученым предстоит кропотливо изучить их. Например, выяснить, кому точно принадлежал транспорт и другие детали. А на это уйдет несколько лет. И только после этого уникальная колесница попадет в один из музеев.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20160926/na_stavropole_raskopali_drevnyuyu_kolesnitsu_i_zakhoroneniya_epo_96817.html
Фотография к статье На Ставрополье раскопали древнюю колесницу и захоронения эпохи средней бронзы
Захоронения эпохи средней бронзы и уникальная древняя колесница, которой несколько тысяч лет, найденные возле поселка Горного Петровского района Ставропольского края
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