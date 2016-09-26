Фестиваль «Музыкальная осень Ставрополья» откроется 1 октября

Скоро осень. «Музыкальная» / «Ставропольская правда» от 27 сентября 2016 г.

Как доложил на еженедельном рабочем совещании в правительстве края под председательством губернатора Владимира Владимирова первый заместитель председателя правительства региона Николай Великдань, на Ставрополье уже начался осенний сев, засеяно 100 тысяч гектаров сельхозугодий.

В основном работы пока ведутся в восточной и северной частях края – в Апанасенковском, Арзгирском и Ипатовском районах. Всего этой осенью предстоит засеять около 2 миллионов гектаров пашни. Завершить посевную кампанию предполагается до 20 октября. Семена и топливо для сельхозтехники запасены в достаточном объеме на весь период работ, отметил Николай Великдань.

Также прозвучала информация о планах по расчистке русел и прибрежных территорий ставропольских рек в 2017 году. Как сообщил первый зампред краевого правительства, в рамках федеральной программы Ставрополье получит около 100 миллионов рублей на расчистку Золки, Подкумка и Ольховки. Запланировано выделение около 1 миллиарда рублей федеральных средств на проведение берегоукрепительных работ на левом берегу реки Кубани для защиты от возможных подтоплений.

Губернатор Владимир Владимиров поднял вопрос о подготовке к сезонному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ в осенне-зимний период. Глава края потребовал сформировать 4-кратный запас противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты в лечебных учреждениях региона и сети государственных и муниципальных аптек. Соответствующие поручения даны министерству здравоохранения края и главам муниципальных образований.

– Необходимо сделать все, чтобы на этой теме не было спекуляций и не произошло необоснованного роста цен на лекарства, – нацелил Владимир Владимиров.

Обсуждались вопросы, связанные с проведением 47-го фестиваля «Музыкальная осень Ставрополья». Как сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева, фестиваль откроется 1 октября концертом Всероссийского симфонического оркестра под руководством Юрия Башмета. Закрытие «Золотой осени» будет отмечено выступлением Московского музыкального театра «Геликон-опера», который представит новую постановку оперетты «Летучая мышь».

Всего в рамках фестиваля запланировано около 300 мероприятий, в которых примут участие музыкальные школы, музыкальные училища и училища искусств, Пятигорский театр оперетты, Кисловодская государственная филармония и другие учреждения культуры края.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20160926/festival_muzykalnaya_osen_stavropolya_otkroetsya_1_oktyabrya_96814.html