Два молодых ставропольских художника представили выставку в Кисловодске

«Молодость. Мастерство. Талант». Под таким девизом в выставочном зале Кисловодска проходит выставка – дуэт молодых членов Союза художников России Владимира Хлябича из Железноводска и Анастасии Силаковой из Невинномысска.

Оба автора молоды. Для обоих эта выставка – значительный рубеж в творческой биографии. Рисовать и Владимир, и Анастасия начали еще в раннем детстве. Так что портфолио у обоих весьма обширное. Но в Кисловодск на суд зрителей и коллег-художников они привезли лучшее из того, что создали за последние годы, когда их юность и талант дополнило еще и мастерство профессионалов.

Картины Хлябича и Силаковой устроители выставки «развели» по разным залам. Но даже если бы они размещались рядом и без надписей, зрители бы безошибочно угадывали авторов – настолько различно у Владимира и Анастасии визуальное отражение сущего и мира собственной души. Картины Хлябича – это пиршество креатива. Кажется, что нет границ фантазии и творческому дерзновению молодого художника. Однако в экспозиции есть и пейзажи, исполненные в сугубо классической манере. Словно автор хочет показать, что его эксперименты базируются на прочном основании многолетней профессиональной подготовки. Силакова же в последние годы явное предпочтение отдает портрету. Вернее, своеобразному синтезу реалистического, конкретного портрета и фантазийного, а порой и откровенно декоративного окружения. В результате с ярких, причудливых полотен на зрителей пронзительно смотрят глаза живого, реального человека.

Однако есть и то, что присуще обоим авторам. Выступая на открытии выставки, руководитель секции молодых художников кисловодского отделения творческого союза Анастасия Лангурова отметила:

– Все очень молодо, живо. В ваших работах столько страсти, романтизма! Молодцы, что отважились на такую выставку!

http://www.stapravda.ru/20160926/dva_molodykh_stavropolskikh_khudozhnika_predstavili_vystavku_v_k_96803.html