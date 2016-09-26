Фотография к статье Директор «Ставрополькрайводоканала» Владимир Вдовин обвиняется в халатности
Фото: Эдуард КОРНИЕНКО
Суд
Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Владимира Вдовина, обвиняемого в халатности и присвоении денежных средств. Материалы уголовного дела составили 10 томов. Оно направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщила помощник руководителя Ставропольского межрайонного следственного отдела краевого управления СКР Ольга Науменко.