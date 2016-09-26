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Обвиняется в халатности / «Ставропольская правда» от 27 сентября 2016 г.

Директор «Ставрополькрайводоканала» Владимир Вдовин обвиняется в халатности

Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Владимира Вдовина, обвиняемого в халатности и присвоении денежных средств. Материалы уголовного дела составили 10 томов. Оно направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщила помощник руководителя Ставропольского межрайонного следственного отдела краевого управления СКР Ольга Науменко.

И. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20160926/direktor_stavropolkrayvodokanala_vladimir_vdovin_obvinyaetsya_v__96813.html
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