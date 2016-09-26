Аграрный бал в греческом стиле провели в Новоселицком районе Ставрополья

Аграрный бал в греческом стиле / «Ставропольская правда» от 27 сентября 2016 г.

В Новоселицком районе прошел ежегодный IV Аграрный бал, почетными гостями которого стали губернатор Владимир Владимиров и министр сельского хозяйства Владимир Ситников. В празднике приняли участие 50 танцевальных пар из 18 районов края. Это передовики сельскохозяйственной отрасли. Бал состоялся по инициативе администрации Новоселицкого района при поддержке ЗАО «Артезианское» и СПК (колхоза) имени 1-го Мая. Так как 2016 г. объявлен Годом Греции в России, Аграрный бал прошел в античном стиле. В завершение были выбраны король и королева бала. Ими оказались Роман и Дина Чекмарь из Степновского района.

http://www.stapravda.ru/20160926/agrarnyy_bal_v_grecheskom_stile_proveli_v_novoselitskom_rayone_s_96802.html