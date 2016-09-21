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21 сентября 2016 г.

Жительницы Ставрополя смогут пройти бесплатное обследование у маммологов

26 сентября в Ставрополе стартует Всероссийская акция «Розовая ленточка» по раннему выявлению рака молочной железы. Запланированы круглые столы и мастер-классы для врачей. Также с 26 по 29 сентября порядка 2000 женщин смогут бесплатно пройти обследование, получить консультации высококвалифицированных маммологов. Специалисты будут принимать на базе четырех медицинских учреждений: кабинеты откроются при городских поликлиниках №1, №2, №6, в городской консультативно-диагностической поликлинике и краевом онкодиспансере. С собой небходимо взять паспорт, полис ОМС и результаты предыдущих исследований.

Организаторы акции Фонд профилактики рака, НИИ Онкологии им. Н.Н. Петрова, минздрав РФ и СК и Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер.

«Мы не просто обследуем женщин – мы стараемся научить их правильно заботиться о своем здоровье. Мы делимся научными знаниями и рекомендациями с медицинским персоналом и, более того, проводим глубокое практическое исследование, выявляя проблемы каждого конкретного региона. Это большая работа и большие цели, которые обязывают нас все время совершенствовать механизмы проведения акции», – обозначил исполнительный директор Фонда профилактики рака И. Фоминцев.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160921/zhitelnitsy_stavropolya_smogut_proyti_besplatnoe_obsledovanie_u__96726.html
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