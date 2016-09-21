Житель Ставрополя украл 270 тысяч рублей из торгового павильона своих знакомых

Фото: из архива газеты «СП»

Суд Промышленного района краевого центра вынес приговор ранее судимому Е. Ершову за кражу. Он, находясь на территории рынка «Южный», при помощи ключей от замка входной двери, которые ему передала во временное хранение дочь потерпевшей, с которой он поддерживал близкие отношения, незаконно проник, в павильон и украл мужскую барсетку, в которой находилось 270000 рублей. Приговором суда Ершову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Промышленного района.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20160921/zhitel_stavropolya_ukral_270_tysyach_rubley_iz_torgovogo_pavilon_96721.html