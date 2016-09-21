Житель Ставрополья сбил светофор и пытался задавить полицейского

Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя села Кочубеевского, подозреваемого в угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, рассказали в краевом управлении СКР. По данным следствия, 22 июля мужчина, управляя легковым автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на опору светофора на одном из перекрестков села Кочубеевского. Сотрудники батальона полиции ОВО по Невинномысску потребовали от водителя остановить транспортное средство. Однако подозреваемый отказался, угрожал полицейскому наездом и направил в его сторону двигавшийся автомобиль.

http://www.stapravda.ru/20160921/zhitel_stavropolya_sbil_svetofor_i_pytalsya_zadavit_politseyskog_96729.html