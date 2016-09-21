Зачем воровке самокат? / «Ставропольская правда» от 21 сентября 2016 г.

Сотрудниками полиции Шпаковского района задержана женщина, совершившая кражу из домовладения своего соседа. Установлено, что она, сорвав замок с хозяйственной пристройки, похитила части от детской кровати, детские сани, самокат, трехколесный велосипед и игрушечную коляску для кукол. Кроме того добычей воровки стали несколько банок варенья, свиного жира и меда. Подозреваемая задержана, похищенное изъято, возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20160921/zachem_vorovke_samokat_96675.html