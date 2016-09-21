Владимир Путин присвоил Магомеду Нурбагандову звание Героя России

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России лейтенанту полиции Магомеду Нурбагандову.

Указом № 486 от 21 сентября 2016 г. Нурбагандову Магомеду Нурбагандовичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно) «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга».

Напомним, дагестанский полицейский был убит 10 июля в лесу неподалеку от села Сергокала. Расправа над офицером была снята бандитами на видео. На записи видно, как вооруженный боевик заставляет Нурбагандова призвать своих сослуживцев покинуть правоохранительные органы, на что последовал ответ: «Работайте, братья!».

Ранее общественность республики, и в первую очередь молодежь, высоко оценила мужественный поступок земляка и выразила инициативу о награждении героя. О присвоении погибшему офицеру высшей государственной награды страны ходатайствовали лично Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов и министр внутренних дел Абдурашид Магомедов.

«Его поступок – поступок настоящего мужчины, дагестанца, который погиб, защищая честь Родины и мундира, навеки став примером мужества и патриотизма. Это пример того, что мы не боимся бандитов, мы сильнее их духом. Хочу от имени всего дагестанского народа поблагодарить родителей, наставников и коллег Магомеда Нурбагандова за воспитание настоящего патриота. Вечная память герою!», – написал на своей странице в социальной сети Инстаграм Рамазан Абдулатипов.

В ближайшие дни в Кремле состоится вручение Звезды Героя России родителям погибшего офицера. В церемонии примет участие Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20160921/vladimir_putin_prisvoil_magomedu_nurbagandovu_zvanie_geroya_ross_96723.html